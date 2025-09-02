Атомный подводный крейсер "Пермь" в море

Как сообщают, 23 августа 2025 года из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) атомный подводный крейсер К-572 "Пермь" (заводской номер 165) - пятый корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-572 "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 23.08.2025 (с) VKoshkin / forums.airbase.ru

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-572 "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 29 июля 2016 года. Данный корабль является четвертым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Вывод атомного подводного крейсера "Пермь" из эллинга СМП состоялся 27 марта 2025 года. На церемонии вывода Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил по видеоконференции, что "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". Сообщается, что "Пермь" предназначена для Тихоокеанского флота.

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года, вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года и был введен в строй ВМФ 21 декабря 2021 года, войдя в состав Тихоокеанского флота. 28 сентября 2022 года "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Второй корабль по контракту 2011 года К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 был заложен в Северодвинске 27 июля 2014 года, выведен из цеха 30 июля 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года. В состав ВМФ "Красноярск" вошел 11 декабря 2023 года, и 24 сентября 2024 года,совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Третий корабль по данному контракту К-562 "Архангельск" (заводской номер 164) был заложен в Северодвинске 19 марта 2015 года. Церемония вывода "Архангельска" из цеха СМП состоялась 29 ноября 2023 года и корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 11 июня 2024 года. 27 декабря 2024 года "Архангельск" вошел в состав Северного флота ВМФ России.

По контракту 2011 года на СМП также продолжается строительство подводного крейсера "Ульяновск" (заводской номер 166), заложенного 28 июля 2017 года.

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

