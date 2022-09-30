На Камчатку прибыли новые атомные подводные крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск»

Как сообщил 28 сентября 2022 года департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (проект 955А "Борей-А") "Князь Олег" и атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (проект 885М "Ясень-М") "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыли в пункт постоянного базирования на Камчатке. Значительную часть маршрута протяженностью почти 5,5 тысяч миль атомоходы прошли подо льдами Арктики.

Прибытие атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") ВМФ России к месту постоянного базирования на Тихоокеанский флот в Вилючинск на Камчатку, 28.09.2022 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

На переходе морем в ходе комплексной арктической экспедиции "Умка-2022" атомный подводный крейсер "Новосибирск", находясь в надводном положении, из акватории Чукотского моря произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" по морской цели.

В Вилючинске атомные крейсеры встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев. Он принял доклад от командиров АПЛ о завершении арктического межфлотского перехода и поздравил подводников с прибытием к постоянному месту базирования.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом на Тихоокеанский флот прибыли первый для данного флота атомный подводный крейсер проекта серии 885 - К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) - и первый для данного флота атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") - К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205).

Напомним, что церемонии передачи Военно-морскому флоту России атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") и атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") состоялись 21 декабря 2021 года в Северодвинске на построившем эти корабли АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК).

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160, передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года) и головной атомный подводный крейсер модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") К-561 "Казань" (заводской номер 161, введен в строй ВМФ России 7 мая 2021 года) входят в состав Северного флота.

Из четырех построенных ранее атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года) и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204, введен в строй 12 июня 2020 года). В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

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