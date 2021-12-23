В состав ВМФ России введены атомные подводные крейсера «Князь Олег» и «Новосибирск»

21 декабря 2021 года в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялись церемонии передачи Военно-морскому флоту России двух новых атомных подводных лодок - атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") и атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Это первые серийные корабли данных проектов. Оба крейсера должны войти в состав Тихоокеанского флота. В церемониях в формате видеоконференцсвязи принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Введенный в состав ВМФ России атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М"), построенный на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 21.12.2021 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

В рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны, которое проходило в Москве, Владимир Путин обратился к кораблестроителям и офицерам: "Хочу поблагодарить трудовой коллектив Севмашпредприятия, нашего лидирующего предприятия по производству атомных подводных лодок. Сказать самые добрые слова всем, кто участвовал в проектировании и создании этих современных кораблей. Вы отлично справились с поставленными задачами. Новые подводные лодки обладают грозной ударной силой. "Князь Олег" оснащен баллистическими ракетами "Булава", а многоцелевой подводный крейсер "Новосибирск" - крылатыми ракетами "Калибр" и способен не только эффективно бороться с морскими целями, но и наносить высокоточные удары по наземным объектам. В ближайшее время "Князь Олег" и "Новосибирск" пополнят состав Тихоокеанского флота и заметно повысят его боевой потенциал".

Президент подчеркнул, что строительство серий подлодок проектов 885М и 955А не заканчивается: "Севмаш" построит и передаст флоту еще пять кораблей проекта "Борей-А" и шесть - проекта "Ясень-М". "Мы будем наращивать темпы обновления Военно-морского флота, строить современные надводные и подводные корабли разных проектов и классов, одновременно развивать береговую инфраструктуру и, конечно, укреплять социальные гарантии военнослужащих, повышать престиж военных профессий", - добавил Владимир Путин.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко и главнокомандующий ВМФ Николай Евменов доложили о готовности кораблей к приему в состав флота. На флагштоках АПЛ были подняты Андреевские флаги. Алексей Криворучко поблагодарил всех участников строительства и подчеркнул, что впервые за несколько десятков лет ВМФ принимает сразу две атомные подводные лодки: "Это только начало и Севмаш сможет также строить и выполнять заказы министерства обороны".

С подъемом Военно-морского флага на АПЛ также поздравили главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По словам Алексея Рахманова, "ввод в строй новых подводных кораблей еще раз доказывает, что корабелы России готовы дать флоту все необходимое, обеспечить его самым современным, лучшим в мире вооружением. Перед нами - результат слаженной работы всей группы компаний ОСК, в том числе его интеллектуального ядра - конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит".

После этого командиры кораблей получили из рук заместителя министра обороны Андреевские флаги.

"Князь Олег" и "Новосибирск" стали 135-й и 136-й атомными подводными лодками, построенными на стапелях Севмаша. "Промышленность набрала обороты и окончательно вышла на ритмичный темп работ, - подчеркнул генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. - Кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь собрана и нацелена на результат. Мы вышли на новый уровень строительства современных АПЛ. И "Князь Олег", и "Новосибирск" успешно прошли все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. Корабли проверены во всех режимах. Конструкторские бюро "Малахит" и "Рубин" спроектировали отличные атомные подводные ракетоносцы, которые ставят наш флот на ступень выше. Они кардинально отличаются от АПЛ предыдущего поколения и даже от крейсеров проектов "Ясень" и "Борей". Это боевые машины, которые оснащены по последнему слову техники. Сегодня с уверенностью можно сказать, что АПЛ "Князь Олег" и "Новосибирск" достойно продолжат линейку кораблей серии, укрепят боеспособность нашей страны и будут успешно выполнять задачи в любой точке Мирового океана".

Со стороны bmpd напомним, что строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) четвертого поколения К-552 "Князь Олег" велось в соответствии с контрактом З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

АРПКСН "Князь Олег" (заводской номер 205) был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года и выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года. Корабль вышел на заводские ходовые испытания 30 мая 2021 года.

В настоящее время на СМП ведется также постройка серийных кораблей этого проекта "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

В свою очередь, атомный подводный крейсер "Новосибирск" является первым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Официальная закладка атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 26 июля 2013 года, а 25 декабря 2019 года состоялся вывод "Новосибирска" из стапельного цеха СМП в спусковой плавучий док "Сухона". Физический спуск на воду из плавучего дока был произведен в мае 2020 года. 1 июня 2021 года "Новосибирск" вышел в море на заводские ходовые испытания.

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года. Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года и вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года. "Казань" была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП ведется также строительство серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 К-571 "Красноярск" (заводской номер 163, заложен 27 июля 2014 года, выведен из цеха 30 июля 2021 года), К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Введенный в состав ВМФ России атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-552 "Князь Олег" модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А"), построенный на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 21.12.2021 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

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