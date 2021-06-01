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Атомный подводный ракетный крейсер «Князь Олег» в море

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Как сообщают, 30 июня 2021 года из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") с заводским номером 205.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Напомним, что строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) четвертого поколения К-552 "Князь Олег" ведется в соответствии с контрактом З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

АРПКСН "Князь Олег" (заводской номер 205) был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года и выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года.

В настоящее время на СМП ведется также постройка серийных кораблей этого проекта "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210, однако закладка их до сих пор официально не произведена.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" - второй корабль модифицированного типа "Борей-А" и пятый корабль типа "Борей" в целом - во время первого выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, 30.05.2021 (с) Олег Кулешов

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
955 Борей
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