Вывод из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Князь Олег»

16 июля 2020 года на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения четвертого поколения "Князь Олег" - второго корабля модифицированного проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А") с заводским номером 205.

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На церемонии присутствовали первый заместитель губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев, начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Витко, первый вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Леонид Стругов, генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, генеральный директор проектанта корабля ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

Строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) четвертого поколения "Князь Олег" ведется в соответствии с контрактом З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

АРПКСН "Князь Олег" (заводской номер 205) был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года. Ввод корабля строй, видимо, состоится в 2021 году.

В настоящее время на СМП ведется также постройка серийных кораблей этого проекта "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

В конце 2019 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210, закладка их запланирована на 2020 год.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящегося для ВМФ России атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (проект 09552, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 16.07.2020 (с) via "Военный Осведомитель"