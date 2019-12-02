Девятый и десятый атомные подводные ракетоносцы типа "Борей" будут заложены в мае 2020 года

Как сообщило 29 ноября 2019 года информационное агентство РИА Новости, девятую и десятую атомные ракетные подводные лодки модернизированного проекта 955А ("Борей-А") планируется заложить 9 мая 2020 года и передать ВМФ России в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Закладка девятого и десятого "Борея" запланирована на 9 мая 2020 года. Передача Военно-морскому флоту - в 2026 и 2027 году", - сказал собеседник агентства.

Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) (и четвертый корабль типа "Борей" в целом) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Источник отметил, что названия для новых субмарин пока не определены.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил журналистам, что Минобороны дополнительно запланировало поставить ВМФ две атомные подводные лодки проекта 885М ("Ясень-М") и два атомных ракетоносца 955А ("Борей-А"). Таким образом, число "Бореев" будет увеличено с 8 до 10 субмарин.

В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подводная лодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

Со стороны bmpd напомним, что 9 сентября 2019 года во время посещения АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил, что "в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" [в июне 2019 года] мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два "Борея-А",