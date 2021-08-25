Заложены атомные ракетные подводные крейсера «Дмитрий Донской» и «Князь Потёмкин»

23 августа 2021 года в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония закладки для ВМФ России сразу двух атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") с названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210 - дивное название! - bmpd). Это шестой и седьмой атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения (АРПКСН) проекта "Борей-А" и в целом девятый и десятый корабли программы "Борей".

Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) для ВМФ России атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 23.08.2021 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

Мероприятие прошло в рамках церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих судостроительных заводах России в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Из подмосковного парка "Патриот" глава государства наблюдал за закладкой атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин" проекта 09552 (проект 955А) на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске, больших дизель-электрических подводных лодок "Можайск" и "Якутск" проекта 06363 на АО "Адмиратейские верфи" в Санкт-Петербурге, а также корветов "Грозный" проекта 20380 и "Буйный" проекта 20385 на АО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении по видеоконференции заявил:

Я всех кораблестроителей и военных моряков России поздравляю с новым важным этапом в развитии Военно-Морского Флота нашей страны - с началом строительства очередной серии современных кораблей.

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре закладываются два многоцелевых корабля ближней морской зоны, а на "Севмаше" и на "Адмиралтейских верфях" - четыре подводные лодки дальней морской зоны.

Мы бережём славные традиции отечественного флота, укрепляем преемственность неразрывной тысячелетней истории России, поэтому два новых атомных подводных крейсера будут носить имена Дмитрия Донского и князя Потёмкина в знак глубокого уважения к памяти и подвигам наших выдающихся предков.

Две большие дизельные подводные лодки получили названия в честь городов - "Можайск" и "Якутск", а двум многоцелевым кораблям присвоены наименования, традиционные для русского флота - "Грозный" и "Буйный".

Особо отмечу, что на все корабли будет установлено современное высокоточное оружие, новейшие средства управления и связи. Эффективность большинства из них подтверждена в ходе выполнения боевых задач в Сирии.

Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной, суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-Морской Флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надёжно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности.

Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России, совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота, оснащать корабли новейшим вооружением и техникой, отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах, проводить "демонстрацию" российского флага в стратегически важных районах Мирового океана.

Такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением нашей страны, её ролью в мировых делах. Строительство высокотехнологичного боеспособного Военно-Морского Флота предъявляет повышенные требования к российским корабелам, кораблестроителям.

Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этой огромной, очень важной для нашей страны работе, поблагодарить рабочих, инженеров наших верфей, всех ваших коллег, дорогие товарищи, сотрудников наших конструкторских бюро за чёткую и слаженную работу. Несмотря на ограничения, вызванные эпидемией, вы активно наращивали темпы строительства современных кораблей и судов обеспечения, больше того, по возможности сокращали сроки их поступления в строй, в состав Военно-Морского Флота.

В ближайшие годы вам предстоит серьёзная работа по реализации заданий гособоронзаказа, по выполнению планов, обозначенных в госпрограмме вооружения, чтобы уже через шесть лет, в 2027 году, доля современных кораблей в ВМФ достигла 70 процентов.

Уверен, что кораблестроители, военные моряки и впредь будут достойно выполнять поставленные задачи, приложат все силы для того, чтобы наш Военно-Морской Флот пополнялся современными кораблями, а Россия и впредь была одной из ведущих морских держав.

Желаю трудовым коллективам ваших предприятий новых значимых результатов. Спасибо вам большое за работу.

Поздравляю вас с масштабной работой по развитию российского Военно-Морского Флота. Это ещё один серьёзный шаг в укреплении безопасности Российского государства.

Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки, которые будут присутствовать и сопровождать строительство новых военных кораблей, безусловно, на отлично справятся с поставленными задачами.

В Северодвинске в церемонии приняли участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, командующий Северным флотом ВМФ России адмирал Александр Моисеев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор СМП Михаил Будниченко, которые установили закладные доски на секциях АРПКСН "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской".

Со стороны bmpd напомним, что в июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) на постройку двух серийных (и, видимо, завершающих серию) АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210, с контрактным сроком сдачи в 2026 и 2027 годах.

Головной АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России Н/1/2/0368/ГК-12-ДГОЗ от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

25 мая 2012 года Министерство обороны России также заключило с ОСК контракт З/1/2/0169/ГК-12-ДГОЗ на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208. Первый АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года и выведен из эллинга СМП 16 июля 2020 года. 30 мая 2021 года "Князь Олег" вышел из Северодвинска на заводские ходовые испытания.

В настоящее время по тому же контракту на СМП ведется также постройка серийных кораблей этого проекта "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заводской номер 207, заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заводской номер 208, заложен 23 декабря 2016 года).

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПКСН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) для ВМФ России атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Северодвинск, 23.08.2021 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" и пресс-служба Президента Российской Федерации

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