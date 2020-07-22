Заложены атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток»

20 июля 2020 года на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония закладки для ВМФ России двух многоцелевых атомных подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) - седьмого и восьмого кораблей модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Церемония прошла в ходе массовой закладки кораблей в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, находившимся на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи.

Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для ВМФ России двух многоцелевых атомных подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 20.07.2020 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"

"Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота", - сказал, обращаясь к главе государства, генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко, - "Впереди семь лет строительства. Срок сдачи - 2027, 2028 годы. Севмаш совместно с конструкторами СПМБМ "Малахит", организациями кооперации выполнит поставленные задачи. За свою историю предприятие уже построило и передало флоту 133 АПЛ. И предприятию предстоит еще много работы". Атомные подводные крейсера (АПК) "Воронеж" и "Владивосток" станут седьмым и восьмым кораблями в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Командующий Северным флотом ВМФ России вице-адмирал Александр Моисеев и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на секциях АПЛ установили закладные доски.

Комментарий bmpd. Строительство седьмого и восьмого атомных подводных крейсеров проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) осуществляется в рамках контракта, заключенного Министерством обороны России с ОСК в июне 2019 года в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года. Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года и вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года. Корабль до сих пор находится на испытаниях и будет передан ВМФ России не ранее конца 2021 года.

В рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с ОСК на постройку пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, на СМП ведется строительство серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 - К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162, заложен 26 июля 2013 года, выведен из эллинга 25 декабря 2019 года), К-571 "Красноярск" (заводской номер 163, заложен 27 июля 2014 года), К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года). Теперь по новому контракту заложены еще две атомные подводные лодки этого типа.

Церемония закладки на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" для ВМФ России двух многоцелевых атомных подводных крейсеров "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168) проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 20.07.2020 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"