Заложены универсальные десантные корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900

20 июля 2020 года на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась церемония официальной закладки для ВМФ России универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902). Проект 23900 разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ, в составе АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс").

Официальное изображение универсального десантного корабля проекта 23900 с плаката с церемонии закладки на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи 20.07.2020. На самом плакате изображение было отзеркалено (с) АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"

Вместе с генеральным директором завода "Залив" Игорем Обрубовым Президент Российской Федерации Владимир Путин установил закладную доску секции универсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" (заводской номер 01901).

Заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, заместитель Министра обороны Алексей Криворучко, главнокомандующий Военно‑Морским Флотом Николай Евменов установили закладную доску секции УДК "Митрофан Москаленко" (заводской номер 01902).

Кроме того, в режиме видеоконференции глава государства наблюдал за закладкой атомных подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток" проекта 885М в Северодвинске, а также фрегатов "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 в Санкт‑Петербурге. С докладами выступили генеральный директор ПО "Севмаш" Михаил Будниченко и Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На церемонии закладки УДК Владимир Путин заявил:

Поздравляю вас и ваших коллег из Санкт‑Петербурга и Северодвинска с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии Военно‑Морского Флота.

Сегодня на трёх ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля, в Санкт‑Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата, а в Северодвинске, на предприятии "Севмаш", - два атомных подводных крейсера.

По традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных наших военачальников и флотоводцев, которые многое сделали для укрепления ВМФ. Это "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". А атомные подводные лодки названы в честь городов воинской славы - "Воронеж" и "Владивосток".

Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности.

Военно-Морской Флот всегда надёжно защищал рубежи России. И в наши дни он играет исключительно важную роль в обеспечении безопасности России, твёрдо стоит на страже национальных интересов, помогает поддерживать стратегический баланс и стабильность в мире.

В ключевых районах Мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них - в дальней морской зоне. И такие длительные морские походы, демонстрация российского флага проводятся в последние годы на постоянной основе.

Россия обладает одной из самых протяжённых береговых линий и выходом к трём океанам, поэтому будем и впредь держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащённые перспективными образцами оружия и техники.

Отмечу, что за последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружения, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70 процентов.

Для всех российских кораблестроителей это очень серьёзная, большая задача. Уже сейчас предприятия отрасли загружены заказами на годы вперёд. И нужно по максимуму использовать ваш мощный научный, производственный, кадровый потенциал для создания новейших кораблей всех типов.

Хочу искренне поблагодарить вас и ваших коллег за добросовестный труд. Мы гордимся профессионализмом и мастерством тех, кто в Керчи и Северодвинске, в Санкт‑Петербурге и Калининграде, в Большом Камне, во Владивостоке, в Нижнем Новгороде, в Зеленодольске, в Астрахани, на других наших предприятиях строит отечественный флот.

Благодаря вам - кораблестроителям, военным морякам - наша страна входит в число ведущих мировых морских держав, а российские корабли эффективно решают весь комплекс поставленных задач. Так должно быть и так будет всегда.

Уверен, что ваши трудовые коллективы выполнят намеченные задания с высоким качеством и в установленные сроки.

Я желаю вам успехов, а будущим экипажам кораблей, которые мы начинаем строить, достойной службы на благо России!

Отвечая после церемонии закладки на вопросы работников судостроительного завода "Залив", Владимир Путин, в частности, заявил:

Вопрос: Существуют ли у государства планы на продолжение строительства данных кораблей?

В.Путин: Вы знаете, в таком обновлённом виде это первые корабли. Поэтому у нас предусмотрена и программа испытаний, программа даже ещё дополнительных конструкторских работ, изучение того, как они себя будут вести. Поэтому, да, планируем это делать по результатам практики применения.

Они хорошие, современные. Мы думаем даже - не знаю, слышит ли меня сейчас министр в Питере, - мы планировали даже немножко там кое‑что переделать и использовать их для других целей. Практически то же самое, только для других целей. Сейчас не буду пока об этом говорить.

Со стороны bmpd напомним, что в мае 2020 года Министерство обороны Российской Федерации подписало с ООО "Судостроительный завод "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 на общую сумму около 100 млрд рублей. АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (СКАБ) контролирует ООО "Судостроительный завод "Залив" через "прокладку" в виде АО "Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы" (существующего по тому же адресу, что и ООО "Судостроительный завод "Залив").

Материалы по проекту 23900 разработки ЗПКБ были впервые публично продемонстрированы во время посещения 9 января 2020 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным экспозиции, посвящённой перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации, в здании Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова в Севастополе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии официальной закладки на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902). Керчь, 20.07.2020 (с) пресс-служба Президента Российской Федерации [i] [/i]

Плакат с церемонии официальной закладки на ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" проекта 23900 (заводские номера 01901 и 01902). Изображение корабля на плакате отзеркалено. Керчь, 20.07.2020 (с) кадр из видеорепортажа RT

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