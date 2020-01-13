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Проект универсального десантного корабля от судостроительной корпорации "Ак-Барс"

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Проект универсального десантного корабля (УДК) для ВМФ России разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ), входящего в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак-Барс" Проект был представлен 9 января 2020 года Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в экспозиции, посвящённой перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации, в здании Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова в Севастополе.

Напомним, что ранее сообщалось, что именно ЗПКБ получило задание на проектирование УДК для ВМФ России, а строительство самих кораблей предполагается вести на контролируемом судостроительной корпорацией "Ак-БАрс" ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи.

Оригинал взят у коллеги nortwolf_sam в УДК от "АК-Барса"

очень похож на "Мистраль":

Скриншот из видео телеканала "Звезда" t.me/nortwolf_sam

Фото РИА Новости, Андрей Киреев [на переднем плане модель предлагаемого ЗПКБ для ВМФ России корвета проекта 11664 на основе "Гепарда"]

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Залив СЗ
ЗПКБ ОАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
13.01.2020 05:56
Цитата, q
на переднем плане модель предлагаемого ЗПКБ для ВМФ России корвета проекта 11664 на основе "Гепарда"
Интересно было бы узнать ТТХ (водоизмещение, вооружение, экипаж)
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