Проект универсального десантного корабля от судостроительной корпорации "Ак-Барс"

Проект универсального десантного корабля (УДК) для ВМФ России разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (ЗПКБ), входящего в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак-Барс" Проект был представлен 9 января 2020 года Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в экспозиции, посвящённой перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации, в здании Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова в Севастополе.

Напомним, что ранее сообщалось, что именно ЗПКБ получило задание на проектирование УДК для ВМФ России, а строительство самих кораблей предполагается вести на контролируемом судостроительной корпорацией "Ак-БАрс" ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи.

Оригинал взят у коллеги nortwolf_sam в УДК от "АК-Барса"

очень похож на "Мистраль":

Скриншот из видео телеканала "Звезда" t.me/nortwolf_sam

Фото РИА Новости, Андрей Киреев [на переднем плане модель предлагаемого ЗПКБ для ВМФ России корвета проекта 11664 на основе "Гепарда"]