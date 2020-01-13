Беспилотный конвертоплан компании TGE Group

9 января 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил в Севастополе Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова, где осмотрел экспозицию, посвящённую перспективам развития Военно-Морского Флота.Российской Федерации На выставке были представлены экспонаты, отображающие настоящее состояние и перспективы развития авианесущих кораблей Российского флота..

Проектное изображение разрабатываемого компанией TGE Group (Санкт-Петербург) беспилотного конвертоплана с гибридной силовой установкой в варианте корабельного базирования (с) TGE Group

В числе прочего, в экспозиции В.В. Путину была продемонстрирована модель разрабатываемого российской компанией TGE Group (Санкт-Петербург, специализируется на производстве источников питания, электродвигателей и силовой эдектроники) беспилотного конвертоплана с гибридной силовой установкой. Конвертоплан с четырьмя поворотными воздушными винтами, приводимыми электродвигателями, предлагается для гражданского и военного назначения, в том числе для корабельного базирования. Заявлены дальность полета до 2000 км на скорости до 500 км/ч.

"Мы за счет этого летательного аппарата можем решить, например, проблему региональных авиаперевозок, то есть этот аппарат летает туда, где нет дорогостоящей инфраструктуры, где нет аэродромов, куда не долетают вертолеты и куда не может сесть самолет", - заявил В.В. Путину на презентации данного БЛА президент компании TGE Group Илья Рашкин. Сообщается, что В.В. Путин "назвал разработку интересной".

Специальный корреспондент газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников в присущем ему специфического стиле в материале "Все пробьем, а флот не опозорим" так описывает представление В.В. Путину беспилотного конвертоплана разработки TGE Group^

Последним экспонатом выставки стал гибридный конвертоплан разработки компании TGE Group. Ее президент Илья Рашкин начал рассказывать Владимиру Путину о достоинствах летательного аппарата, который поднимается в небо как вертолет, а летит как самолет:

- Дальность - 2 тыс. километров.

- 2 тыс. километров?! - переспросил Владимир Путин, до этого слушавший, казалось, рассеянно, и на лице его просто написано было: "Ну, так это другое дело!".

- Мы все-таки практикуем вертолеты…- произнес министр обороны Сергей Шойгу.- Я потом расскажу…

- Нет, ну ребятам по рукам не бейте…- попросил верховный главнокомандующий, глядя на Илью Рашкина, на лице которого отчаяние вовремя успело смениться восторгом.

Представление Президенту Российской Федерации Владимиру Путину разрабатываемого компанией TGE Group беспилотного конвертоплана с гибридной силовой установкой. Севастополь,09.01.2020 (с) пресс-служба Президента России и кадр из репортажа "Первого канала"