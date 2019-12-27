Атомная подводная лодка "Новосибирск" выведена из цеха

25 декабря 2019 года состоялся вывод из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Северодвинске в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) - второго корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 25.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 26 июля 2013 года. Данный корабль является первым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Сообщается, что передача "Новосибирска" на испытания ожидается в 2020 году..

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года. Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года и вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года. Корабль до сих пор находится на испытаниях и будет передан ВМФ России не ранее конца 2020 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП ведется также строительство серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 - К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162, заложен 26 июля 2013 года, выведен из эллинга 25 декабря 2019 года), К-571 "Красноярск" (заводской номер 163, заложен 27 июля 2014 года), К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

Церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 25.12.2019 (с) Министерство обороны России

Церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 25.12.2019 (с) phototass3.cdnvideo.ru

Видео: