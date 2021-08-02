Атомная подводная лодка «Красноярск» выведена из цеха

30 июля 2021 года в Северодвинске состоялся вывод из 50-го стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в наливной бассейн для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ России атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) - третьего корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Церемония вывода из 50-го стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 30.07.2021 (с) Олег Кулешов / АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В церемонии приняли участие Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) Алексей Рахманов, генеральный директор АО "ПО "Северное машиностроительное предприятие" Михаил Будниченко, генеральный директор АО "СПМБМ "Малахит" Владимир Дорофеев.

Это первый вывод построенной атомной подводной лодки из "старого" 50-го ("линкорного") цеха СМП с 1999 года, когда там была произведена церемония вывода атомной подводной лодки К-335 "Гепард" модифицированного проекта 971. После этого все атомные подводные лодки строились на СМП в главном 55-м цеху, введенном в строй в 1970-е годы.

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 27 июля 2014 года. Данный корабль является вторым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года и вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года.

По контракту 2011 года на СМП продолжается строительство серийных кораблей К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Выступая на церемонии спуска "Красноярска", генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил, что "перед руководством предприятия поставлена задача сокращения сроков строительства серий подводных лодок приблизительно на 9-14 месяцев".

По его словам, эту задачу ОСК сейчас решает вместе с технологами. "Это непростая задача, и, наверное, не на следующем серийном номере она будет достигнута. Но с учетом тех задач, которые ставят перед нами Министерство обороны и Президент, мы эту задачу выполняем для того, что бы большее количество лодок могло поступить в распоряжение Военно-морского флота", - добавил глава корпорации.

Церемония вывода из 50-го стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 30.07.2021 (с) Олег Кулешов / АО "Объединенная судостроительная корпорация"