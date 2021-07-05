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Атомный подводный крейсер «Новосибирск» в море

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Как сообщило информационное агентство ТАСС, 1 июля 2021 года из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) - второй корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 01.07.2021 (с) ВКонтакте

Таким образом, за один месяц СМП вывело на заводские ходовые испытания сразу новые три атомные подводные лодки: 30 мая атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-552 "Князь Олег" (второй корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") с заводским номером 205), 25 июня - атомную подводную лодку специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664), и 1 июля - атомный подводный крейсер К-573 "Новосибирск".

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 26 июля 2013 года, а 25 декабря 2019 года состоялся вывод "Новосибирска" из стапельного цеха СМП в спусковой плавучий док "Сухона". Физический спуск на воду из плавучего дока был произведен в мае 2020 года.

"Новосибирск" является первым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года. Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года и вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года. "Казань" была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП ведется также строительство серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 К-571 "Красноярск" (заводской номер 163, заложен 27 июля 2014 года), К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

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Страны
Россия
Продукция
Архангельск АПЛ
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
Новосибирск АПЛ
Северодвинск АПЛ
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
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