Атомная подводная лодка "Архангельск" выведена из цеха

29 ноября 2023 года в Северодвинске состоялся вывод из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в наливной бассейн для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ Российской Федерации атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) - четвертого корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). В церемонии принял участие Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов.

Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 29.11.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко на церемонии вывода из цеха поблагодарил работников предприятий ОСК - Севмаша и Санкт-петербургского конструкторского бюро "Малахит", а также военных и представителей контрагентских организаций за труд. "В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали свою боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу 3 многоцелевых корабля, построенных на Севмаше", - сказал он.

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 19 марта 2015 года. Данный корабль является третьим из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года, вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года и был введен в строй ВМФ 21 декабря 2021 года, войдя в состав Тихоокеанского флота. 28 сентября 2021 года "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Второй корабль по контракту 2011 года К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 был заложен в Северодвинске 27 июля 2014 года, выведен из цеха 30 июля 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года. Сдача "Красноярска" ВМФ ожидается к концу 2023 года.

Третьим по данному контракту был заложен "Архангельск" (заводской номер 164) 19 марта 2015 года. По контракту 2011 года на СМП также продолжается строительство серийных кораблей "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 29.11.2023 (с) Олег Кулешов и АО "Объединенная судостроительная корпорация"