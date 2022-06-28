Атомный подводный крейсер «Красноярск» в море

Как сообщило информационное агентство ТАСС, 26 июня 2022 года из Северодвинска на заводские ходовые испытания впервые вышел в море завершенный строительством на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) атомный подводный крейсер К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) - третий корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 26.06.2022 (с) виктор29рус / forums.airbase.ru

Официальная закладка атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 была произведена на СМП в Северодвинске 27 июля 2014 года. Данный корабль является вторым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта З/1/2/0618/ГК-11-ДГОЗ, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Церемония вывода атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" из цеха СМП в наливной бассейн состоялась 30 июля 2021 года.

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года и вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года. Церемония передачи "Новосибирска" ВМФ России состоялась в Северодвинске 21 декабря 2021 года.

По контракту 2011 года на СМП продолжается строительство серийных кораблей К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.