Введены в строй атомные подводные крейсера "Император Александр III" и "Красноярск"

11 декабря 2023 года в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морских флагов Российской Федерации на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск". Оба корабля вошли в состав Тихоокеанского флота.

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-554 "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На церемонии В.В. Путин заявил:

Приветствую вас в этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своём классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-Морского Флота.

Мы последовательно оснащаем Военно-Морской Флот самой современной техникой и вооружением и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, "Император Александр III" - это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" - четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень".

Отмечу, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией. Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надёжно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам.

Уже в скором времени подводные ракетоносцы "Император Александр III" и "Красноярск" начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества.

Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому Флоту ещё три стратегических ракетоносца класса "Борей-А".

Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М", в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер "Архангельск".

Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность Военно-Морского Флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Чёрном, на Балтийском море, на Каспии - важнейших стратегических районах мирового океана.

Хочу поздравить военных моряков, корабелов "Севмаша" с сегодняшним большим, важным событием, поблагодарить трудовой коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу, а экипажам подводных ракетоносцев пожелать успешной службы в интересах нашего народа и нашего государства.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом в состав ВМФ России введены четвертый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-554 "Император Александр III" (заводской номер 207) и третий атомный подводный крейсер модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") К-571 "Красноярск" (заводской номер 163), построенные в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП). "Император Александр III" является седьмым в целом атомным подводным ракетным крейсером нового поколения семейства "Борей".

Строительство атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) "Император Александр III" (заводской номер 207) было осуществлено на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в соответствии с контрактом, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

Головной АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года, выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года и передан ВМФ России 21 декабря 2021 года.

Второй корабль по данному контракту К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) был заложен на СМП 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга предприятия 25 декабря 2021 года и передан ВМФ России 29 декабря 2022 года.

Третий АРПКСН по данному контракту "Император Александр III" (заводской номер 207) был заложен на СМП 18 декабря 2015 года и 29 декабря 2022 года был выведен из эллинга предприятия для последующего спуска на воду. Он начал заводские ходовые испытания в июне 2023 года, и теперь введен в строй.

Также на СМП по данному контракту ведется строительство АРПКСН "Князь Пожарский" (заводской номер 208), заложенного 23 декабря 2016 года.

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Из семи введенных к настоящему времени в строй атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и крейсера проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" и К-553 "Генералиссимус Суворов". В состав 25-й дивизии войдет и К-554 "Император Александр III".

Официальная закладка атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 была произведена на СМП в Северодвинске 27 июля 2014 года. Данный корабль является вторым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с ОСК. Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Церемония вывода атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" из цеха СМП в наливной бассейн состоялась 30 июля 2021 года. Корабль вышел на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года и теперь введен в строй ВМФ России.

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года и вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года. Церемония передачи "Новосибирска" ВМФ России состоялась в Северодвинске 21 декабря 2021 года.

По контракту 2011 года на СМП продолжается строительство серийных кораблей К-564 "Архангельск" (заводской номер 164, заложен 19 марта 2015 года, выведен из цеха 29 ноября 2023 года), "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-554 "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 11.12.2023 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

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