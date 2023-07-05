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Атомный подводный крейсер "Император Александр III" на заводских ходовых испытаниях

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Появилась первая опубликованная фотография авторства Олега Кулешова проходящего испытания атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр III" (заводской номер 207) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Хотя, по известным данным, этот корабль впервые вышел на заводские ходовые испытания из Северодвинска в середине июня 2023 года, однако до настоящего времени информация об этом и его снимки не появлялись в открытых источниках. "Император Александр III" - это седьмой атомный подводный ракетный крейсер нового поколения семейства "Борей" и четвёртый модифицированного проекта "Борей-А". Корабль предназначен для Тихоокеанского флота.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Император Александр III" (заводской номер 207) - четвёртый корабль модифицированного типа "Борей-А" и седьмой корабль типа "Борей" в целом - во время очередного выхода из Северодвинска в море на заводские ходовые испытания, июль 2023 года (с) Олег Кулешов

Строительство атомного ракетного подводного крейсерав стратегического назначения (АРПКСН) "Император Александр III" (заводской номер 207) было осуществлено в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в соответствии с контрактом, заключенным 25 мая 2012 года Министерством обороны России с ОСК на строительство четырех серийных АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 205, 206, 207 и 208.

Головной АРПКСН К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) по данному контракту был официально заложен на СМП 27 июля 2014 года, выведен из эллинга предприятия 16 июля 2020 года и передан ВМФ России 21 декабря 2021 года.

Второй корабль по данному контракту К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) был заложен на СМП 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга предприятия 25 декабря 2021 года и передан ВМФ России 29 декабря 2022 года, корабль был зачислен в состав Тихоокеанского флота.

Третий АРПКСН по данному контракту "Император Александр III" (заводской номер 207) был заложен на СМП 18 декабря 2015 года и 29 декабря 2022 года был выведен из эллинга предприятия для последующего спуска на воду. Теперь он начал заводские ходовые испытания, ввод в строй "Императора Александра III" запланирован на 2023 год.

Также на СМП по данному контракту ведется строительство АРПКСН "Князь Пожарский" (заводской номер 208), заложенного 23 декабря 2016 года.

В июле 2020 года Министерство обороны России подписало контракт с ОСК на постройку еще двух АРПКСН проекта 955А (09552, "Борей-А") с заводскими номерами 209 и 210. Их официальная закладка под названиями "Дмитрий Донской" (заводской номер 209) и "Князь Потёмкин" (заводской номер 210) была произведена на СМП в один день 23 августа 2021 года.

Головной АРПКСН К-549 "Князь Владимир" (заводской номер 204) был построен на СМП по отдельному контракту ОСК с Министерством обороны России от 25 мая 2012 года. Официальная закладка "Князя Владимира" была произведена в Северодвинске 30 июля 2012 года (фактическое строительство велось с 2009 года). Корабль был выведен из эллинга СМП 17 ноября 2017 года. Первый выход "Князя Владимира" из Северодвинска на заводские ходовые испытания состоялся 28 ноября 2018 года, и 12 июня 2020 года корабль был введен в строй ВМФ России.

Ранее СМП осуществило постройку и передало ВМФ России три первых АРПСКН проекта 955 (09551, "Борей") - К-535 "Юрий Долгорукий" (заводской номер 201, передан ВМФ России 10 января 2013 года), К-550 "Александр Невский" (заводской номер 202, передан ВМФ России 23 декабря 2013 года) и К-551 "Владимир Мономах" (заводской номер 203, передан ВМФ России 19 декабря 2014 года).

Из пяти введенных к настоящему времени в строй атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и крейсера проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-552 "Князь Олег" и К-553 "Генералиссимус Суворов" - последний пока что не совершил переход на Камчатку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
ТОФ
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