Атомный подводный крейсер "Архангельск" введён в строй ВМФ России

27 декабря 2024 года в Северодвинске на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и передачи Военно-морскому флоту Российской Федерации атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) - четвёртого корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М").

Церемония ввода в состав ВМФ России построенного на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) - четвёртого корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 27.12.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

На церемонии присутствовали генеральный директор ОСК Андрей Пучков и Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Архангельск" (заводской номер 164) является третьим из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". Официальная закладка атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 19 марта 2015 года. Церемония вывода "Архангельска" из цеха СМП состоялась 29 ноября 2023 года. Корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 11 июня 2024 года.

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и был передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года, вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года и был введен в строй ВМФ 21 декабря 2021 года, войдя в состав Тихоокеанского флота. 28 сентября 2021 года "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Второй корабль по контракту 2011 года К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 был заложен в Северодвинске 27 июля 2014 года, выведен из цеха 30 июля 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года. В состав ВМФ "Красноярск" вошел 11 декабря 2023 года, и 24 сентября 2024 года,совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Третьим по данному контракту был заложен "Архангельск" (заводской номер 164) 19 марта 2015 года. По контракту 2011 года на СМП также продолжается строительство серийных кораблей "Пермь" (заводской номер 165, заложен 29 июля 2016 года) и "Ульяновск" (заводской номер 166, заложен 28 июля 2017 года).

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Церемония ввода в состав ВМФ России построенного на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) - четвёртого корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 27.12.2024 (с) Олег Кулешов