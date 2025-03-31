Атомный подводный крейсер "Пермь" выведен из цеха

27 марта 2025 года в Северодвинске состоялась церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") в наливной бассейн для последующего спуска на воду строящегося для ВМФ Российской Федерации атомного подводного крейсера "Пермь" (заводской номер 165) - пятого корабля модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). В церемонии приняли участие по телеконференции из Мурманска Президент Российской Федерации Владимир Путин и Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Александр Моисеев. "Пермь" должен войти в состав Тихоокеанского флота.

Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 27.03.2025 (с) Дмитрий Манохин

На церемонии В. Путин заявил по видеоконфренции, что "Пермь" стала первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". После участия по видеоконференции в церемонии вывода из цеха в Северодвинске "Перми", Владимир Путин посетил ошвартованный в Мурманске у причала "Атомфлота" однотипный атомный подводный крейсер К-562 "Архангельск", введённый в строй ВМФ в декабре 2024 года.

Официальная закладка головного атомного подводного крейсера "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 29 июля 2016 года. Данный корабль является четвертым из пяти серийных атомных подводных лодок проекта 08851 ("Ясень-М") с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, строительство которых осуществляется в рамках контракта, заключенного 9 ноября 2011 года Министерством обороны России с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК). Проект разработан в АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Головной атомный подводный крейсер четвертого поколения серии проекта 885 (шифр "Ясень") К-560 "Северодвинск" (заводской номер 160) был заложен на СМП 21 декабря 1993 года и передан ВМФ России в опытную эксплуатацию 17 июня 2014 года.

Дальнейшее строительство серии осуществляется на СМП по модернизированному проекту 08851 (шифр "Ясень-М"), по которому первой была заложена 24 июля 2009 года атомная подводная лодка К-561 "Казань" (заводской номер 161), которая была выведена из цеха СМП 31 марта 2017 года, спущена на воду 8 апреля 2017 года, вышла на заводские ходовые испытания 24 сентября 2018 года и была введена в строй ВМФ России 7 мая 2021 года.

В рамках упомянутого контракта 2011 года на СМП осуществлено строительство первого серийного атомного подводного крейсера проекта 08851 К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162), который был заложен 26 июля 2013 года, выведен из цеха 25 декабря 2019 года, вышел на заводские ходовые испытания 1 июля 2021 года и был введен в строй ВМФ 21 декабря 2021 года, войдя в состав Тихоокеанского флота. 28 сентября 2021 года "Новосибирск", совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Второй корабль по контракту 2011 года К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 был заложен в Северодвинске 27 июля 2014 года, выведен из цеха 30 июля 2021 года и вышел на заводские ходовые испытания 26 июня 2022 года. В состав ВМФ "Красноярск" вошел 11 декабря 2023 года, и 24 сентября 2024 года,совершив межфлотский переход с Северного на Тихоокеанский флот, прибыл в пункт постоянного базирования на Камчатке.

Третий корабль по данному контракту К-562 "Архангельск" (заводской номер 164) был заложен в Северодвинске 19 марта 2015 года. Церемония вывода "Архангельска" из цеха СМП состоялась 29 ноября 2023 года и корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания 11 июня 2024 года. 27 декабря 2024 года "Архангельск" вошел в состав Северного флота ВМФ России.

По контракту 2011 года на СМП также продолжается строительство подводного крейсера "Ульяновск" (заводской номер 166), заложенного 28 июля 2017 года.

В июне 2019 года Министерство обороны России подписало с ОСК контракт на строительство еще двух серийных атомных подводных крейсеров проекта 08851 ("Ясень-М"), которые были официально заложены на СМП 20 июля 2020 года под названиями "Воронеж" и "Владивосток" (заводские номера 167 и 168), с контрактными сроками сдачи 2027 и 2028 годы.

Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 27.03.2025 (с) Дмитрий Манохин и АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"