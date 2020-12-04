"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине

Небензя прокомментировал отказ ряда стран от встречи СБ ООН по Украине

США, Великобритания и Эстония назвали прошедшую накануне встречу в Совбезе ООН по конфликту на востоке Украины попыткой представить ситуацию в "неверной и вводящей в заблуждение" форме. При этом в России объясняют решение ряда стран бойкотировать эту встречу тем, что они уже заняли определенную позицию и не хотят выслушивать другую сторону.

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН 2 декабря выступило с заявлением в связи с организованной по инициативе России неформальной встречей Совета Безопасности ООН, посвященной выполнению минских соглашений по Донбассу.

Согласно заявлению на сайте постпредства, распространенному от имени США, Великобритании и Эстонии, обсуждение ситуации на востоке Украины с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было попыткой представить ситуацию в "неверной и вводящей в заблуждение" форме.

Как указали авторы заявления, это мероприятие "служит исключительно целям России».

«Эта встреча была явной попыткой представить ложный и вводящий в заблуждение сюжет, касающийся конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположение России о том, что она действует как посредник во внутреннем конфликте», - указано в документе.

Стороны подтвердили необходимость соблюдать минские соглашения, а также выразили приверженность мирному урегулированию конфликта на Украине при полном уважении суверенитета и территориальной целостности этого государства.

«Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для достижения прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом», - подчеркнули в заявлении.

Представители Украины, Франции и Германии ранее попытались блокировать проведение этой встречи, отказавшись принять в ней участие.

Несмотря на это, мероприятие вызвало большой интерес со стороны многих стран-членов ООН. В частности, участие во встрече приняли представители Китая, Белоруссии, Индонезии, Нигера, Индии, Доминиканской Республики, Марокко, Египта, Сент-Винсента и Гренадин, Вьетнама, Вануату, ЮАР, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы, Алжира и Туниса.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны, отказавшиеся участвовать в инициированной Россией неформальной встрече СБ ООН по минским договоренностям, сделали это, так как уже заняли одну из сторон в украинском конфликте.

"Мы считаем, что эта встреча была очень полезной, и мы очень довольны тем, что она состоялась. Мы благодарны тем делегациям, которые решили принять участие. И те, кто решил ее бойкотировать, разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками", - приводит его слова "Российская газета".

Как заявил накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, Киев бойкотировал встречу в Совете Безопасности ООН с участием представителей ДНР и ЛНР. «Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», - цитировало министра украинское издание лига.net.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Германия и Франция не позволили транслировать встречу с представителями самопровозглашенных республик на сайте ООН.

За это Кулеба поблагодарил Берлин и Париж «Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды», - сказал глава украинского МИД.

Украинская делегация в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе назвала встречу Совбеза «заведомо провальной».

Как отметили в сообщении украинской делегации в Telegram-канале, Москва «пытается провести громкое мероприятие по легитимизации организаций, которые считаются на Украине террористическими». В Киеве считают, что такие попытки «проваливаются раз за разом» и могут только укрепить связи между Украиной и ее международными партнерами.

Как отметил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, представители Юго-Востока Украины, выступавшие в ООН, имеют собственное мнение и право его выражать, все страны-члены Совета безопасности обязаны слышать их позицию.

"А услышать это - прямая обязанность (а не право) всех без исключения членов Совета Безопасности ООН. Включая гордую и независимую Эстонию", - подчеркнул он.

Как отметил Косачев, альтернативная информация, которая исходила от участников одной из сторон конфликта, заведомо была объявлена ложной теми, кто поддерживает другую сторону.

"Вот очищенный от шелухи евроатлантический подход к свободе дискуссии и к плюрализму мнений. "Вы имеете право говорить все что угодно, но только если это совпадает с нашей, единственно верной точкой зрения»", - обратил внимание сенатор.

Парламентарий также процитировал великого французского дипломата Талейрана: "Я прощаю людей, которые не придерживаются моего мнения, но не прощаю тех, кто не придерживается своего собственного".

Кристина Сизова