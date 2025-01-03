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Атомный ледокол "Якутия" введён в строй

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Введённый в строй универсальный атомный ледокол «Якутия»
Введённый в строй универсальный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО «Балтийский завод» для ФГУП «Атомфлот». Санкт-Петербург, 27.12.2024.
Источник изображения: АО «Объединенная судостроительная корпорация»

28 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага на универсальном атомном ледоколе "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенном по заказу ФГУП "Атомфлот". Это четвёртый атомный ледокол проекта 22220.

Ледокол построен АО "Балтийский завод" по полученному в августе 2019 года контракту от ФГУП "Атомфлот" стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Контрактными сроками сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", были обозначены 2024 и 2026 годы.

Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года и спущен на воду 22 ноября 2022 года. Ледокол "Якутия" вышел на заводские ходовые испытания 1 декабря 2024 года и теперь сдан в эксплуатацию. Атомный ледокол "Чукотка" (строительный номер 05712) был заложен там же 16 декабря 2020 года и спущен на воду 6 ноября 2024 года.

Ранее по контрактам 2012 и 2014 годов с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод осуществил постройку трех первых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), из которых головной ледокол "Арктика" (строительный номер 05706) был сдан в эксплуатацию в Мурманске 21 октября 2020 года, второй ледокол "Сибирь" (строительный номер 05707) был сдан в эксплуатацию 24 декабря 2021 года, и третий ледокол "Урал" (строительный номер 05708) был сдан в эксплутацию 22 ноября 2022 года.

2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство шестого и седьмого атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), со вводом в строй в декабре 2028 года и декабре 2030 года. Закладка первого ледокола по этому контракту "Ленинград" (строительный номер 05713) была произведена 26 января 2024 года, закладка второго ледокола "Сталинград" запланирована на 2025 год.

Ледоколы проекта 22220 спроектированы АО "Центральное конструкторское бюро "ОСК-Айсберг" и оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов", и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33540 тонн.

Введённый в строй универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" для ФГУП "Атомфлот". Санкт-Петербург, 27.12.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

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ЛК-60Я
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Балтийский завод
ОСК
Росатом
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2020-й год
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