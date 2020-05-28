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bmpd.livejournal.com

Заложен атомный ледокол «Якутия» проекта 22220

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26 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на стапеле "А" на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась техническая закладка четвертого универсального атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), получившего название "Якутия" (строительный номер 05709). Закладка состоялась в день 164-летия Балтийского завода.

Закладная доска универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я), заложенного на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство двух новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 был заключен между АО "Балтийский завод" и ФГУП "Росатомфлот" (входящим в состав госкорпорации "Росатом") в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей. Срок сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", запланирован на 2024 и 2026 годы.

Сейчас по контрактам 2012 и 2014 годов с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод строит три первых атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), из которых головной "Арктика" (строительный номер 05706) с декабря 2019 года находится на этапе заводских ходрвых испытаний (в ходе которых получил повреждения одного из гребных электродвигателей в результате аварии 4 февраля 2020 года), а ледоколы "Сибирь" (строительный номер 05707) и "Урал" (строительный номер 05708) находятся в достройке на плаву. К настоящему времени программа строительства трех первых ледоколов отстает примерно на три года от контрактных сроков.

Ледоколы проекта 22220 спроектированы АО "Центральное конструкторское бюро "ОСК-Айсберг" и оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов" и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33540 тонн.

Плакат с церемонии закладки универсального атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 26.05.2020 (с) Александр Полунин / sudostroenie.info

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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