Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" в море

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 12 декабря 2019 года головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на Балтийском заводе (входит в состав ОСК), вышел на первый этап ходовых испытаний.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот" , выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 12.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Основная цель первого этапа испытаний - провести проверку хода ледокола от резервных дизель генераторов. На период испытаний запланирована проверка функционирования системы электродвижения и возможности передачи движения на линию валопровода. Сдаточная команда, состоящая из специалистов Балтийского завода и представителей заказчика, проведет проверку механической части энергетической установки, балластной и общесудовых систем.

Также будут испытаны палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства. Одним из важнейших этапов станет тестирование средств связи и навигации.

Первый этап ходовых испытаний ГУАЛ "Арктика" согласно программе испытаний, будет проведен в Финском заливе и продлится 4 дня.

"Ходовые испытания - это большое событие с точки зрения строительства судна. До нового года мы проведем первый этап испытаний, а после будем готовы к комплексным испытаниям, испытаниям по полной программе", - рассказал ответственный сдатчик ГУАЛ "Арктика" Вадим Голованов. "Выход ледокола в море показал, что заказ находится в своей завершающей стадии строительства (готовность ледокола 95%), работниками завода проведена колоссальная работа".

"Начало ходовых испытаний безусловно знаковое событие, все видят, что ледокол ожил и на что он способен. Уже в мае 2020 года ледокол будет передан заказчику, госкорпорации Росатом", заявил руководитель проекта 22220 Алексей Смирнов.

Со стороны bmpd напомним, что АО "Балтийский завод" ведет строительство головного универсального атомного ледокола "Арктика" (строительный номер 05706) проекта 22220 (ЛК-60Я) по контракту стоимостью 36,959 млрд рублей с государственной корпорацией "Росатом" для ФГУП "Атомфлот", заключенному 20 августа 2012 года. Головной ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года и спущен на воду 16 июня 2016 года.

По контракту, заключенному 29 мая 2014 года, с государственной корпорацией "Росатом", Балтийский завод ведет на строительство для ФГУП "Атомфлот" также двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Закладка первого ледокола по данному контракту (и второго в серии) "Сибирь" (строительный номер 05707) была осуществлена на Балтийском заводе 26 мая 2015 года, он был спущен на воду 22 сентября 2017 года. Закладка третьего в серии ледокола "Урал" (строительный номер 05708) был произведена на Балтийском заводе 25 июля 2016 года, а спуск на воду - 25 мая 2019 года.

Разработчиком проекта 22220 является ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг". Ледоколы проекта 22220 оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов" и станут самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составит 33,54 тысяч тонн.

Согласно условиям контрактов, строительство головного ледокола "Арктика" должно было быть завершено к 30 декабря 2017 года, ледокола "Сибирь" - в декабре 2019 года, и третьего ледокола "Урал" - в декабре 2020 года. Однако к настоящему времени сроки сдачи ледокола "Арктика" перенесены на май 2020 года, ледокола "Сибирь" - на конец 2021 года, а ледокола "Урал" - на август 2022 года.

В августе 2019 года АО "Балтийский завод" получило контракт стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Завершение их строительства ожидается к 2026 году.

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот" , выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 12.12.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот" , выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 12.12.2019 (с) Андрей Щелкунов / punktir.org

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот" , выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 12.12.2019 (с) Василий Григорьев

Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот" , выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 12.12.2019 (с) Александр Гальперин / ТАСС

Видео: