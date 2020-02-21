Авария электродвигателя на новом атомном ледоколе «Арктика»

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой и Ильи Усова "Арктика" теряет мощность. Атомный ледокол может быть сдан с неисправным двигателем", один из гребных электродвигателей на проходящем испытания атомном ледоколе "Арктика" после поломки 4 февраля признан не подлежащим восстановлению. Это значит, что ледокол, видимо, придется ставить в док для замены двигателя, которая может занять не менее полугода. По данным "Ъ", "Росатом", чтобы избежать длительного простоя судна, рассматривает вариант принять его с неисправным двигателем под обязательства верфи провести ремонт. Тогда мощность "Арктики" временно снизится на треть, до 40 МВт.

Установка одного из главных гребных электродвигателей массой 310 тонн на строящийся атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" (Санкт-Петербург) (с) info / forums.airbase.ru

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который сломался в начале февраля в ходе швартовых испытаний, видимо, не удастся восстановить, рассказали источники "Ъ". Это подтверждает и краткая справка, подготовленная по итогам заседания расширенной комиссии от 14 февраля (копия есть у "Ъ"). Так, представители Ленинградского электромашиностроительного завода (ЛЭЗ, входит в "Русэлпром") заявили о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя (повреждено четыре фазы из шести), говорится в документе. Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии (ЦНИИ СЭТ, входит в Крыловский ГНЦ), которые занимались разработкой системы электродвижения, считают, что в инциденте виноват брак при изготовлении двигателя. Однако в ЛЭЗ (поставщик ГЭД) винят скачок напряжения от преобразователя частоты на ГЭД. Окончательная причина должна быть названа комиссией 20 февраля.

На ледоколе "Арктика" три гребных вала, на каждом установлены два двигателя по 10 МВт. Из строя вышел один из них. Два двигателя на среднем валу были успешно испытаны, прежде чем 4 февраля произошел инцидент с ГЭД на правом валу (см. "Ъ" от 10 февраля).

Если двигатель не удастся починить на борту, что теперь выглядит наиболее вероятным, для замены придется ставить ледокол в док и вскрывать корпус, что приведет к существенной задержке сдачи судна.

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов 13 февраля прямо не ответил на вопрос "Ъ", действительно ли починка двигателя на борту невозможна. Он лишь подчеркнул, что "Арктика" - "это научно-исследовательская работа, головной пароход, такого в мире не существовало". "Ничего катастрофического не произошло. Можно сделать на борту определенные работы, можно сделать в доке определенные работы, у нас все технологические ходы записаны: мы понимаем, что мы будем делать в случае A, B, C",- заверил господин Рахманов. Он добавил, что пока не видит рисков переноса сроков передачи ледокола, намеченной на май. В "Росатоме", "Русэлпроме" и Крыловском ГНЦ до выводов комиссии тему не комментируют.

По мнению источника "Ъ" в отрасли, если причиной случившегося стал скачок напряжения, это ставит под вопрос корректность проектирования систем. Скачки напряжения регулярно происходят при эксплуатации, тем более в суровых арктических условиях, отмечает он, и для их компенсации ставятся частотные преобразователи и предохранители. Другой собеседник "Ъ" подчеркивает, что предохранители есть, но не спасли ГЭД.

Один из источников "Ъ" отмечает, что окончательно от надежд восстановить ГЭД, не разрезая корпус, еще не отказались, специально для этого подключены дополнительные эксперты. Но другой собеседник утверждает, что повреждения четырех фаз из шести - весьма существенные: "Скорее всего, бессмысленно говорить о восстановлении, нужно менять двигатель с учетом, что корпус ГЭД не съемный, нельзя его вскрыть и поставить заплатку".

По оценкам собеседников "Ъ" в отрасли, на создание нового ГЭД может уйти 12-18 месяцев, хотя теоретически могут быть использованы и двигатели, предназначенные для следующих серийных ледоколов.

В любом случае, замена ГЭД потребует значительного времени, собеседники "Ъ" говорят о 6-18 месяцах.

Впрочем, ряд источников "Ъ" не исключает, что "Росатом" может принять ледокол и с неисправным правым ГЭД. Такое решение потребует и снижения нагрузки с левого винта, то есть мощность временно составит 40 МВт. Возможно, будет найден юридический компромисс, и ледокол примут под обязательства устранения неисправности в будущем, отмечает один из собеседников "Ъ",- в противном случае "Арктика" будет стоять год у стенки. По словам источников "Ъ", сейчас на ледоколе, несмотря на поломку, продолжается программа испытаний.