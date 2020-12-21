Заложен атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220

16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась техническая закладка пятого универсального атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), получившего название "Чукотка" (строительный номер 05712).

Закладная доска универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я), заложенного на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, заместитель директора филиала по атомным судам ФАУ "Российский морской регистр судоходства" Владимир Егоров, вице-президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Давид Адамия, генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов.

Со стороны bmpd напомним, что контракт на строительство двух новых серийных атомных ледоколов проекта 22220 был заключен между АО "Балтийский завод" и ФГУП "Росатомфлот" (входящим в состав госкорпорации "Росатом") в августе 2019 года. Стоимость контракта составила 100 млрд 58 млн 690 тыс. рублей. Срок сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", запланирован на 2024 и 2026 годы. Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года.

По контрактам 2012 и 2014 годов с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод ведет строительство трех первых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), из которых головной "Арктика" (строительный номер 05706) был сдан в эксплуатацию в Мурманске 21 октября 2020 года, а ледоколы "Сибирь" (строительный номер 05707) и "Урал" (строительный номер 05708) находятся в достройке на плаву. Программа строительства трех первых ледоколов отстает примерно на три года от контрактных сроков.

Ледоколы проекта 22220 спроектированы АО "Центральное конструкторское бюро "ОСК-Айсберг" и оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов" и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33540 тонн.

Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Видео: