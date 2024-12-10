Атомный ледокол "Якутия" на заводских ходовых испытаниях

1 декабря 2024 года в Финский залив из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания впервые вышел универсальный атомный ледокол "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК). Это четвёртый атомный ледокол проекта 22220.

Вывод из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенного на АО "Балтийский завод", 01.12.2024 (с) info / forums.airbase.ru

В августе 2019 года АО "Балтийский завод" получило контракт ФГУП "Атомфлот" стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Срок сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", запланирован на 2024 и 2026 годы.

Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года, спущен на воду 22 ноября 2022 года и теперь начал испытания. Атомный ледокол "Чукотка" (строительный номер 05712) был заложен там же 16 декабря 2020 года и спущен на воду 6 ноября 2024 года.

Ранее по контрактам 2012 и 2014 годов с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод осуществил постройку трех первых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), из которых головной "Арктика" (строительный номер 05706) был сдан в эксплуатацию в Мурманске 21 октября 2020 года, второй ледокол "Сибирь" (строительный номер 05707) был сдан в эксплуатацию 24 декабря 2021 года, и третий ледокол "Урал" (строительный номер 05708) был сдан в эксплутацию 22 ноября 2022 года.

2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство шестого и седьмого атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), со вводом в строй в декабре 2028 года и декабре 2030 года. Закладка первого ледокола по этому контракту "Ленинград" (строительный номер 05713) была произведена 26 января 2024 года, закладка второго ледокола "Сталинград" запланирована на 2025 год.

Ледоколы проекта 22220 спроектированы АО "Центральное конструкторское бюро "ОСК-Айсберг" и оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов", и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33540 тонн.

Вывод из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенного на АО "Балтийский завод", 01.12.2024 (с) Сurious / forums.airbase.ru

Вывод из Санкт-Петербурга на заводские ходовые испытания универсального атомного ледокола "Якутия" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенного на АО "Балтийский завод", 01.12.2024 (с) Кирилл Ломоносов