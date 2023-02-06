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bmpd.livejournal.com

Подписан контракт на строительство на Балтийском заводе еще двух атомных ледоколов проекта 22220

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2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") подписали контракт на строительство шестого и седьмого (пятого и шестого серийных) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счет ФГУП "Атомфлот". Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого - на декабрь 2030 года.

Новые атомные ледоколы "Сибирь" и "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я) в Енисейском заливе, январь 2023 года (с) Олег Питаленко

"Продолжение строительства серии универсальных атомных ледоколов - это ключевой элемент комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации, - отметил и.о. генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица. - Несмотря на внешние факторы, мы реализуем план по повышению грузоперевозок в акватории Северного морского пути. Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости".

Со стороны bmpd напомним, что 29 декабря 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации об осуществлении в 2023-2030 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Государственным заказчиком строительства является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", а застройщиком (заказчиком) - ФГУП "Атомфлот". Согласно распоряжениям, бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета должны покрыть 50% плановой стоимости судов, а еще 50% составят средства ФГУП "Атомфлот".

Согласно распоряжению, предполагается осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого и шестого серийных (то есть шестого и седьмого в целом) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) мощностью 60 мегаватт каждый, со вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. Предполагаемая стоимость строительства пятого серийного ледокола составит 56,612082 млрд рублей, а шестого серийного ледокола - 61,3446884 млрд рублей. Соответственно, общий объем бюджетных инвестиций в их постройку в указанный период определен в 58,9783855 млрд рублей.

Напомним, что к настоящему времени для ФГУП "Атомфлот" заказаны уже пять атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 (ЛК-60Я), строительство которых осуществляется в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод". К настоящему времени введены в эксплуатацию трех первых атомных ледокола этого проекта "Арктика", "Сибирь" и "Урал" (в 2020-2022 годах), и ведется строительство еще двух следующих "Якутия" и "Чукотка", ввод в строй которых запланирован на 2024 и 2026 годы.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
Арктика
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