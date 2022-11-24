Ввод в строй атомного ледокола «Урал» и спуск на воду атомного ледокола «Якутия»

22 ноября 2022 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялись церемонии поднятия Государственного флага на третьем построенном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 (ЛК-60Я) "Урал" (строительный номер 05708) и спуска на воду четвертого строящегося атомного ледокола проекта 22220 "Якутия" (строительный номер 05709). В формате видеоконференцсвязи в обоих церемониях принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022 (с) sam7 / forums.airbase.ru

На Балтийском заводе в церемониях приняли участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.

В ходе церемонии Денис Мантуров заявил, что до конца года Росатом должен заключить контракт с Балтийским заводом на строительство еще двух атомных ледоколов проекта 22220.

Со стороны bmpd укажем, что "Урал" является третьим построенным атомным ледоколом проекта 22220 (ЛК-60Я). Его строительство осуществлено по контракту, заключенному 29 мая 2014 года ООО "Балтийский завод - Судостроение" с государственной корпорацией "Росатом" на постройку для ФГУП "Атомфлот" двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Первый ледокол по данному контракту (и второй в серии) "Сибирь" (строительный номер 05707) был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года и введен в эксплуатацию 24 декабря 2021 года.

Закладка следующего ледокола по данному контракту "Урал" (строительный номер 05708) была произведена на Балтийском заводе 25 июля 2016 года. Спуск на воду был произведен 25 мая 2019 года, а 14 октября 2022 года "Урал" вышел на заводские ходовые испытания.

Ранее Балтийский завод осуществил постройку головного универсального атомного ледокола "Арктика" (строительный номер 05706) проекта 22220 (ЛК-60Я) по контракту стоимостью 36,959 млрд рублей с государственной корпорацией "Росатом" для ФГУП "Атомфлот", заключенному 20 августа 2012 года. Головной ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года, вышел на заводские ходовые испытания 12 декабря 2019 года, а приемный акт ледокола "Арктика" был подписан 21 октября 2020 года в Мурманске.

Разработчиком проекта 22220 является ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг". Ледоколы проекта 22220 оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов" и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33,54 тысяч тонн.

Согласно условиям контрактов, строительство головного ледокола "Арктика" должно было быть завершено к 30 декабря 2017 года, ледокола "Сибирь" - в декабре 2019 года, и третьего ледокола "Урал" - в декабре 2020 года. Однако в последующем в итоге сроки сдачи ледоколов "Сибирь" и "Урал" были перенесены, и фактиически серийные суда сдаются с опозданием на два года.

В августе 2019 года АО "Балтийский завод" получило контракт стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Срок сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", запланирован на 2024 и 2026 годы.

Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года, и теперь спущен на воду, а атомный ледокол "Чукотка" (строительный номер 05712) был заложен там 16 декабря 2020 года.

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Якутия" (строительный номер 05709) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022 (с) paluba.media

Введеный в строй атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 22.11.2022 (с) sudostroenie.info

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