Атомный ледокол «Урал» вышел на испытания

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 14 октября 2022 года новый атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК), вышел из Санкт-Петербурга на первый этап ходовых испытаний.

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа реакторной и паротурбинной установок, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса. Ожидается, что атомный ледокол будет передан заказчику ФГУП "Атомфлот" до конца текущего года.

Со стороны bmpd укажем, что "Урал" является третьим построенным атомным ледоколом проекта 22220 (ЛК-60Я). Его строительство осуществлено по контракту, заключенному 29 мая 2014 года ООО "Балтийский завод - Судостроение" с государственной корпорацией "Росатом" на постройку для ФГУП "Атомфлот" двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) общей стоимостью 84,4 млрд рублей. Первый ледокол по данному контракту (и второго в серии) "Сибирь" (строительный номер 05707) был заложен на Балтийском заводе 26 мая 2015 года, спущен на воду 22 сентября 2017 года и введен в эксплуатацию 24 декабря 2021 года.

Закладка следующего ледокола по данному контракту "Урал" (строительный номер 05708) была произведена на Балтийском заводе 25 июля 2016 года. Спуск на воду был произведен 25 мая 2019 года.

Ранее Балтийский завод осуществил постройку головного универсального атомного ледокола "Арктика" (строительный номер 05706) проекта 22220 (ЛК-60Я) по контракту стоимостью 36,959 млрд рублей с государственной корпорацией "Росатом" для ФГУП "Атомфлот", заключенному 20 августа 2012 года. Головной ледокол "Арктика" был заложен 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года, вышел на заводские ходовые испытания 12 декабря 2019 года, а приемный акт ледокола "Арктика" был подписан 21 октября 2020 года в Мурманске.

Разработчиком проекта 22220 является ПАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг". Ледоколы проекта 22220 оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов" и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составит 33,54 тысяч тонн.

Согласно условиям контрактов, строительство головного ледокола "Арктика" должно было быть завершено к 30 декабря 2017 года, ледокола "Сибирь" - в декабре 2019 года, и третьего ледокола "Урал" - в декабре 2020 года. Однако в последующем в итоге сроки сдачи ледоколов "Сибирь" и "Урал" были перенесены, и фактиически серийные суда сдаются с опозданием на два года.

В августе 2019 года АО "Балтийский завод" получило контракт стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Срок сдачи ледоколов, которым присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", запланирован на 2024 и 2026 годы. Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года, а атомный ледокол "Чукотка" (строительный номер 05712) был заложен там 16 декабря 2020 года.

Атомный ледокол "Урал" проекта 22220 (ЛК-60Я), построенный на АО "Балтийский завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") для ФГУП "Атомфлот", выходит на первый этап ходовых испытаний. Санкт-Петербург, 14.10.2022 (с) paluba.media