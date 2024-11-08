Войти
bmpd.livejournal.com

Спуск на воду атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220

229
0
0

6 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония спуска на воду пятого строящегося атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка" (строительный номер 05712). В формате видеоконференцсвязи в церемонии принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024 (с) Администрация Санкт-Петербурга / www.gov.spb.ru

В августе 2019 года АО "Балтийский завод" получило контракт ФГУП "Атомфлот" стоимостью около 100 млрд рублей на строительство четвертого и пятого универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Контрактными сроками сдачи ледоколов, которым были присвоены названия "Якутия" и "Чукотка", определены 2024 и 2026 годы.

Атомный ледокол "Якутия" (строительный номер 05709) по этому контракту был заложен на АО "Балтийский завод" 26 мая 2020 года, спущен на воду 22 ноября 2022 года и планируется к формальной сдаче до конца года. Атомный ледокол "Чукотка" (строительный номер 05712) был заложен 16 декабря 2020 года и теперь спущен на воду.

Ранее по контрактам 2012 и 2014 годов с ФГУП "Росатомфлот" Балтийский завод осуществил постройку трех первых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), из которых головной "Арктика" (строительный номер 05706) был сдан в эксплуатацию в Мурманске 21 октября 2020 года, второй ледокол "Сибирь" (строительный номер 05707) был сдан в эксплуатацию 24 декабря 2021 года, и третий ледокол "Урал" (строительный номер 05708) был сдан в эксплутацию 22 ноября 2022 года.

2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство шестого и седьмого атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я), со вводом в строй в декабре 2028 года и декабре 2030 года. Закладка первого ледокола по этому контракту "Ленинград" (строительный номер 05713) была произведена 26 января 2024 года, закладка второго ледокола "Сталинград" запланирована на 2025 год.

Ледоколы проекта 22220 спроектированы АО "Центральное конструкторское бюро "ОСК-Айсберг" и оснащаются двухреакторной атомной энергетической установкой нового типа РИТМ-200 мощностью на валах 60 МВт разработки ОАО "ОКБМ Африкантов", и являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Длина ледокола этого проекта составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии - 10,5 метра, минимальная рабочая осадка - 8,55 метра. Водоизмещение составляет 33540 тонн.

Спуск на воду строящегося атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод". Санкт-Петербург, 06.11.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Администрация Санкт-Петербурга / www.gov.spb.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.11 08:09
  • 5486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.11 05:46
  • 74
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 08.11 03:32
  • 680
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.11 02:44
  • 1
Аналитик Смоленко: приход к власти Трампа повысил вероятность переворота в Киеве
  • 08.11 02:35
  • 1
Путин призвал страны СНГ вовремя корректировать стратегические документы
  • 07.11 15:29
  • 1
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 07.11 03:14
  • 2
В Кремле ждут, что в начале 2025 года станет ясно, будут ли США способствовать завершению конфликта на Украине
  • 07.11 01:43
  • 1
«Украина стала чуточку ближе к альянсу»: НАТО открыла в Киеве своё представительство
  • 06.11 18:23
  • 1
Reuters: Space X впервые в мире запустила в космос спутник из дерева
  • 06.11 15:14
  • 0
Прогноз дело неблагодарное
  • 06.11 14:47
  • 0
Где взять боеприпасы?
  • 06.11 13:52
  • 1363
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 06.11 09:50
  • 21
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 05.11 22:41
  • 5
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 05.11 01:13
  • 1
Лавров: правительство Германии стыдливо смирилось с унизительным разрушением газопроводов «Северные потоки»