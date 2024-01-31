Заложен атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220

26 января 2024 года в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация" - АО "ОСК") состоялась торжественная церемония закладки шестого (пятого серийного) универсального атомного ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я), получившего название "Ленинград" (строительный номер 05713). Заказчиком ледокола является ФГУП "Атомфлот". В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Церемония закладки на АО "Балтийский завод" универсального атомного ледокола "Ленинград" (строительный номер 05713) проекта 22220 (ЛК-60Я) с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербург, 26.01.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Президент Российской Федерации Владимир Путин в выступлении на церемонии закладки заявил, что "сегодня мы вместе делаем ещё один шаг к укреплению технологического, индустриального потенциала нашей страны. Мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблём в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом - надёжное, устойчивое судоходство в сложных, труднодоступных арктических широтах".

В. Путин также заявил, что "в 2025 году заложим ещё один корабль, ледокол такого же класса, и назовём его "Сталинград".

Атомный ледокол "Ленинград" (строительный номер 05713) является первым, заложенным в соответствии с подписанным 2 февраля 2023 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" контрактом на строительство шестого и седьмого (пятого и шестого серийных) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я). Строительство и финансирование пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов (УАЛ) будет осуществляться в пропорции 50 на 50 из средств федерального бюджета и за счет ФГУП "Атомфлот". Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого серийного УАЛ запланирован на декабрь 2028 года, а шестого - на декабрь 2030 года. Как явствует из заявления В. Путина, второй ледокол по данному контракту (шестой серийный) получит название "Сталинград".

Ранее 29 декабря 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства Российской Федерации об осуществлении в 2023-2030 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Государственным заказчиком строительства является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", а застройщиком (заказчиком) - ФГУП "Атомфлот". Согласно распоряжениям, бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета должны покрыть 50% плановой стоимости судов, а еще 50% составят средства ФГУП "Атомфлот".

Согласно распоряжению, предполагается осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого и шестого серийных (то есть шестого и седьмого в целом) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) мощностью 60 мегаватт каждый, со вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. Предполагаемая стоимость строительства пятого серийного ледокола составит 56,612082 млрд рублей, а шестого серийного ледокола - 61,3446884 млрд рублей. Соответственно, общий объем бюджетных инвестиций в их постройку в указанный период определен в 58,9783855 млрд рублей.

Однако осенью 2023 года стало известно, что стоимость строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 может возрасти вдвое по сравнению с контрактной, а Правительство России предлагает сократить в 2024-2026 годах бюджетные ассигнования на постройку этих двух ледоколов на 3,72 млрд рублей.

Также сообщается, что в систему электродвижения (СЭД) пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 будет внесено несколько изменений относительно ранее поставленных СЭД на суда этой серии. В частности, планируется замена поставщика гребных электродвигателей и использование другой компонентной базы при создании силовых элементов системы, что связано с санкционными ограничениями. Помимо этого, на основе опыта эксплуатации действующих ледоколов проекта 22220 в конструкцию системы электродвижения был внесен ряд изменений для повышения ее надежности, увеличении ресурса ее элементов и обеспечения дополнительной устойчивости в эксплуатации.

Напомним, что к настоящему времени для ФГУП "Атомфлот" заказаны уже пять атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 (ЛК-60Я), строительство которых осуществляется в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод". К настоящему времени введены в эксплуатацию трех первых атомных ледокола этого проекта "Арктика", "Сибирь" и "Урал" (в 2020-2022 годах), и ведется строительство еще двух следующих "Якутия" и "Чукотка", ввод в строй которых запланирован на 2024 и 2026 годы.

Закладная доска заложенного на АО "Балтийский завод" 26.01.2024 универсального атомного ледокола "Ленинград" (строительный номер 05713) проекта 22220 (ЛК-60Я) (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Церемония закладки на АО "Балтийский завод" универсального атомного ледокола "Ленинград" (строительный номер 05713) проекта 22220 (ЛК-60Я) с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербург, 26.01.2024 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и Павел Бедняков / РИА Новости