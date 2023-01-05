Правительство России утвердило строительство ещё двух атомных ледоколов проекта 22220

29 декабря 2022 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжения Правительства Российской Федерации №4321-р и №4322-р об осуществлении в 2023-2030 годах бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания и двух серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Государственным заказчиком в отношении строительства всех трех судов является Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", а застройщиком (заказчиком) - ФГУП "Атомфлот". Согласно распоряжениям, бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета должны покрыть 50% плановой стоимости судов

Новый атомный ледокол "Урал" (строительный номер 05708) проекта 22220 (ЛК-60Я) в Арктике, декабрь 2022 года (с) Ян Сильченко

Согласно распоряжению №4321-р, предписывается осуществить в 2023 - 2029 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания со сроком ввода судна в эксплуатацию в 2029 году (мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, - 9,28 мегаватта). Общая стоимость судна определена в 24,798475 млрд рублей, а объем бюджетных инвестиций в его постройку в указанный период - в 12,3992375 млрд рублей.

Имеется в виду строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770, которое предназначено для замены эксплуатирующегося на данный момент судна атомно-технологического обслуживания "Имандра" проекта 1948 (в строю с 1980 года). Разработку технического проекта 22770 АО "ЦКБ "Айсберг" завершило в 2018 году в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством промышленности и торговли России стоимостью 489,5 млн руб. В октябре 2022 года ФГУП "Атомфлот" выдало ЦКБ "Айсберг" дополнительный контракт на сумму 249,998 млн руб на проведение к 31 мая 2023 г. корректировки технического проекта 22770 с целью "исключения из состава МСАТО оборудования иностранного производства, поставка которого в настоящий момент в РФ прекращена".

Руководство ФГУП "Атомфлот" заявляло, что, с учетом планов строительства плавучих АЭС, до 2035 года потребуется строительство трех МСАТО проекта 22770.

Проект 22770 является новым типом судна, способного обеспечить эксплуатацию действующих, строящихся и перспективных атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергетической установкой и плавучих энергоблоков. Судно должно иметь неограниченный район плавания и будет оснащено дизельной энергетической установкой общей мощностью 9,28 МВт.

Характеристики МСАТО проекта 22770:

Длина наибольшая: - 158,80 м;

Длина по КВЛ: - 149,2 м;Ширина наибольшая: - 26 м;

Высота борта на миделе: - 10,5 м;

При полном водоизмещении осадка: - 7,5 м;

Полное водоизмещение судна: - 22661 тонна;

Скорость хода: - 12 уз;

Класс ледовых усилений корпуса: - Arc5.

МСАТО проекта 22770 предназначено для проведения следующих основных технологических операций:

- выгрузка отработанного ядерного топлива из реакторных установок обслуживаемых судов;

- загрузка свежего ядерного топлива в реакторные установки обслуживаемых судов;

- прием, хранение и выдача жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации судовых реакторных установок, а также в процессе перегрузки ядерного топлива;

- выдержка отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточных тепловыделений;

- загрузка выдержанных отработавших тепловыделяющих сборок в транспортные контейнеры для передачи на переработку;

- дезактивация съемного оборудования судовых реакторных установок и перегрузочного оборудования.

В свою очередь, согласно распоряжению №4322-р предполагается осуществить в 2023 - 2030 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство пятого и шестого серийных (то есть шестого и седьмого в целом) универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) мощностью 60 мегаватт каждый, со вводом в эксплуатацию в 2028 и 2030 годах. Предполагаемая стоимость строительства пятого серийного ледокола составит 56,612082 млрд рублей, а шестого серийного ледокола - 61,3446884 млрд рублей. Соответственно, общий объем бюджетных инвестиций в их постройку в указанный период определен в 58,9783855 млрд рублей.

Напомним, что к настоящему времени для ФГУП "Атомфлот" заказаны уже пять атомных ледоколов нового поколения проекта 22220 (ЛК-60Я), строительство которых осуществляется в Санкт-Петербурге на АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация". К настоящему времени введены в эксплуатацию трех первых атомных ледокола этого проекта "Арктика", "Сибирь" и "Урал" (в 2020-2022 годах), и ведется строительство еще двух следующих "Якутия" и "Чукотка", ввод в строй которых запланирован на 2024 и 2026 годы.

Ранее сообщалос, что ФГУП "Атомфлот" планирует уже в декабре 2022 года заключить с Балтийским заводом контракты на постройку двух следующих атомных ледоколов проекта 22220 и головного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770, однако до сих пор заключения контрактов не произошло.

Рендерное изображение перспективного многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770 (с) АО "ЦКБ "Айсберг"