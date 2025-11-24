Изготовлены первые серийные танки Leopard 2A8 и самоходная гаубица PzH 2000 A4

19 ноября 2025 года на испытательном полигоне головного предприятия германского отделения франко-германского объединения KNDS (KNDS Deutschland, бывшая компания Krauss-Maffei Wegmann, KMW) в Мюнхене состоялась демонстрация первых серийных танков новой модификации Leopard 2A8, изготовленных для вооруженных сил Германии и Норвегии. Также была представлена первая изготовленная для германской армии 155-мм/52 самоходная гаубица новой модификации PzH 2000 A4. На церемонии пристутствовали министр обороны Германии Борис Писториус, государственный секретарь по обороне Норвегии Марте Герхардсен и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

25 мая 2023 года федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии подписало с компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, с июня 2023 года - KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8. Первая часть контракта предусматривала разработку и поставку 18 танков новой модификации Leopard 2A8 для армии Германии по цене 525,6 млн евро в 2025-2026 годах, предназначенных для замены переданных Украине из наличия Бундесвера 18 танков Leopard 2A6. Контракт также включает пакет материально-технического обеспечения, включая запасные части и техническое обслуживание этих танков в течение пяти лет. Вторая опционная часть к контракту предусматривает поставку еще 105 танков Leopard 2A8 в 2027-2030 годах, и была переведена в твердый контракт в июле 2024 года по согласованной цене 2,93 млрд евро.

Ранее в феврале 2023 года норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell подписало с KMW контракт стоимостью 19,7 млрд норвежских крон (1,928 млрд долл) на закупку для норвежской армии 54 танков Leopard 2A7+ нового производства (получивших в адаптированном под норвежские требования варианте обозначение Leopard 2A7 NO), с опционом еще на 18 единиц, с поставкой в 2026-2028 годах. В июне 2023 года KMW достигла соглашения с Forsvarsmateriell об "адаптации номенклатуры" подписанного контракта применительно к модификации Leopard 2A8, и таким образом, закупаемые Норвегией танки будут относиться к версии Leopard 2A8 и получили официальное обозначение Leopard 2A8 NOR. Общая стоимость проекта закупки 54 танков Leopard 2A8 NOR сейчас оценивается в 23,4 млрд норвежских крон (2,28 млрд долл).

Теперь по одному первому серийному танку Leopard 2A8 для Бундесвера и Leopard 2A8 NOR были публично представлены в Мюнхене. Сообщается, что фактическая их передача заказчикам будет произведена в апреле 2026 года, после чего начнутся серийные поставки обеим странам. Отмечается, что изготовленный для Бундесвера Leopard 2A8 стал первым танком Leopard 2 нового производства, построенным для германской армии с 1992 года. Все танки для Бундесвера будут изготавливаться на предприятии KNDS Deutschland в Мюнхене, а 37 из 54 танков для Норвегии будут с 2027 года собираться норвежской компанией RITEK в Левангере в рамках соглашения, подписанного с KNDS в июне 2024 года. Первые танки Leopard 2A8 Бундесвера должны поступить на оснащение развернутой в Литве 45-й немецкой танковой бригады.

Модификация Leopard 2A8 разработана KMW на основе варианта танка Leopard 2A7HU (версия модификации Leopard 2A7+), в количестве 44 единиц заказанного Венгрией по контракту 2018 года (поставки этих машин Венгрии ведутся с декабря 2023 года). При сохранении 120-мм/55 танковой пушки Rheinmetall Rh 120 L55A1, танк Leopard 2A8 имеет улучшенную броневую защиту с использованием разнесенной композитной многослойной брони третьего поколения по всей конструкции. Заявлено, что эта инновационная броня включает в себя высокотвердую броневую сталь, вольфрам, пластиковый наполнитель и керамические компоненты. Усилены также противоминная защита корпуса и защита крыши корпуса и особенно башни от кассетных боеприпасов.

Танк Leopard 2A8 имеет "существенно модернизированные оптоэлектронику и ветронику", в частности, объединение видео- и инфракрасных каналов, доступных для всего экипажа, модернизированную систему управления огнем, введение системы кругового обзора и улучшенные средства связи и сетевые возможности. На танке также установлены вспомогательная силовая установка увеличенной мощности 20 КВт (вместо 17 КВт на Leopard 2A7V) и мощная система кондиционирования.

Главной особенностью Leopard 2A8 является штатная интеграция на него комплекса активной защиты EuroTrophy на основе комплекса Trophy израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Продвижение и производство КАЗ EuroTrophy осуществляется специально созданным для этого в 2022 году в Германии совместным предприятием EuroTrophy GmbH, организованным KNDS Deutschland, General Dynamics European Land Systems (GDELS) и Rafael Advanced Defense Systems. Оба первых серийных танка Leopard 2A8 на демонстрации в Мюнхене были оснащены КАЗ EuroTrophy.

К настоящему времени, помимо вооруженных сил Германии и Норвегии, танки Leopard 2A8 законтрактовали в рамках программы совместных закупкок при головной роли германского BAAINBw также Литва (контракт 2024 года на 44 танка, с поставкой в 2028-2030 годах), Швеция (контракт 2025 года на 44 танка, с поставкой в 2028-2031 годах), Нидерланды (контракт 2025 года на 46 танков с опционом еще на шесть танков, плюс четыре учебных танка, с поставкой в 2028-2031 годах) и Чехия (контракт 2025 года на 44 танка с опционом еше на 14, с поставкой в 2028-2031 годах). Предварительное соглашение о намерениях приобрести до 50 танков Leopard 2A8 подписала также Хорватия.

Что касается продемонстрированного первого серийного образца 155-мм/52 самоходной гаубицы новой модификации PzH 2000 A4, то он был изготовлен в рамках выданных BAAINBw компании KMW двух контрактов в марте и мае 2023 года на поставку Бундесверу суммарно 22 САУ в новой версии PzH 2000 А4 (с опционом еще на шесть) взамен систем PzH 2000, переданных из наличия германской армии Украине (14 единиц) или разобранных на запчасти (восемь). Первые 10 САУ PzH 2000 A4 по этим контрактам должны были быть поставлены в 2025-2026 годах, на церемонии демонстрации первой серийной САУ в Мюнхене было объявлено, что она буддет передана заказчику в мае 2026 года. Кроме того, в модификации PzH 2000 A4 должны быть изготовлены 18 САУ нового производства, заказанных правительством Германии для поставки на Украину в феврале 2024 года, их поставка планировалось с конца 2025 по 2027 годы.

Модификация PzH 2000 A4 отличается усовершенствованной системой управления огнём и современной цифровой архитектурой. Основой модернизации стала замена устаревшего компьютера управления огнём MICMOS на новый Centurion, что повышает вычислительную мощность, ускоряет обработку огневых задач и обеспечивает интеграцию с архитектурой управления огнём, соответствующей стандартам НАТО. Новая система также поддерживает современные 155-мм высокоточные управляемые боеприпасы, такие как Vulcano и Excalibur, обеспечивая ими более высокую точность и большую дальность поражения. Также на САУ PzH 2000 A4 реализована обновлённая архитектура электропитания и охлаждения, в частности установлены раздельные вспомогательная силовая установка и система терморегулирования, что повысило энергоэффективность и создало резерв электроэнергии для возможной установки дополнительного оборудования в будущем. В конструкцию САУ также внесены многочисленные доработки, обусловленные опытом боевого применения систем PzH 2000 на Украине.

Демонстрация на испытательном полигоне головного предприятия германского отделения объединения KNDS (KNDS Deutschland) первых серийных танков новой модификации Leopard 2A8, изготовленных для вооруженных сил Германии и Норвегии, и первой изготовленной для германской армии 155-мм/52 самоходной гаубицы новой модификации PzH 2000 A4. Мюнхен, 19.11.2025 (с) KNDS, Бундесвер и Alexandra Beier

