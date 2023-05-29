Подписан рамочный контракт на поставку германской армии 123 новых танков Leopard 2A8

Сообщается, что 25 мая 2023 года в Кобленце германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) подписало с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) рамочный контракт на закупку для германской армии 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8.

Прототип-демонстратор германского танка Leopard 2A7, используемый для испытаний и демонстрации комплекса активной защиты EuroTrophy совместного предприятия EuroTrophy GmbH, 2022 год (с) Krauss-Maffei Wegmann

Твердая часть контракта предусматривает разработку и поставку 18 танков новой модификации Leopard 2A8 для армии Германии по цене 525,6 млн евро до 2026 года, предназначенных для замены переданных Украине из наличия Бундесвера 18 танков Leopard 2A6. Контракт также включает пакет материально-технического обеспечения, включая запасные части и техническое обслуживание этих танков в течение пяти лет. Опцион к контракту предусматривает поставку еще 105 танков Leopard 2A8 по согласованной цене 2,4 млрд евро.

Рамочный контракт был подписан на следующий день после того, как соответствующие ассигнования средств утвердил бюджетный комитет германского Бундестага. Закупаемые танки станут первыми танками семейства Leopard 2 полностью новой постройки, приобретаемыми Бундесвером с 1992 года.

Напомним, что в апреле 2023 года стало известно, что в рамках объявленной министром обороны Германии Борисом Писториусом закупки для Бундесвера 18 танков для замены такого же числа переданных Украине танков Leopard 2A6, германская армия планирует приобрести танки новой модификации Leopard 2A8 разработки и производства KMW.

Тем временем 24 мая 2023 года правительство Чехии сообщило, что поручило министру национальной обороны Чехии Яне Черноховой провести переговоры о присоединении в виде совместной программы к планируемой Германией закупке новых танков Leopard 2A8. Всего Чехия намерена приобрести около 70 этих танков с их поставкой к концу десятилетия.

В рамках совместной процедуры танков Leopard 2A8 с Германией чешская сторона обжидает значительное снижение стоимости, сокращение сроков поставок и предоставление адекватной логистической поддержки. Министерство национальной обороны Чехии должно в короткий срок официально обратиться к представителю германского министерства обороны с просьбой начать переговоры об условиях, на которых Чехия могла бы присоединиться к закупке танков Leopard 2A8, которую планируют немцы.

Сообщается, что аналогичное присоединение к совместной с Германией программе приобретения танков Leopard 2A8 рассматривае и ряд других государства-членов НАТО - в частности, Италия, Нидерланды и Литва.

Сообщалось, что модификация Leopard 2A8 разработана KMW на основе варианта танка Leopard 2A7HU (версия модификации Leopard 2A7+), в количестве 44 единиц заказанного Венгрией по контракту 2018 года (поставки этих машин Венгрии планируются с 2023 года). При сохранении 120-мм/55 танковой пушки Rheinmetall Rh 120 L55A1, танк Leopard 2A8 должен иметь улучшенную броневую защиту с использованием разнесенной композитной многослойной брони третьего поколения по всей конструкции. Заявлено, что эта инновационная броня включает в себя высокотвердую броневую сталь, вольфрам, пластиковый наполнитель и керамические компоненты. Усилены также противоминная защита корпуса и защита крыши корпуса и особенно башни от кассетных боеприпасов.

Танк Leopard 2A8 должен иметь "существенно модернизированные оптоэлектронику и ветронику", в частности, объединение видео- и инфракрасных каналов, доступных для всего экипажа, модернизированную систему управления огнем, введение системы кругового обзора и улучшенные средства связи и сетевые возможности. Танк будет оснащен модифицированным двигателем, мощность которого увеличена с 1500 до 1600 л.с. На танке также будет установлена вспомогательная силовая установка увеличенной мощности 20 КВт (вместо 17 КВт на Leopard 2A7V). В то же время пока неясно, будет ли установлен на башне Leopard 2A8 дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль.

Главной особенностью Leopard 2A8 станет штатная интеграция на него комплекса активной защиты EuroTrophy на основе комплекса Trophy израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Продвижение и производство КАЗ EuroTrophy осуществляется специально созданным для этого в 2022 году в Германии совместным предприятием EuroTrophy GmbH, организованным компаниями KMW, General Dynamics European Land Systems (GDELS) и Rafael Advanced Defense Systems.

Немецкие профильные ресурсы также сообщают, что модификация Leopard 2A8 рассматривается министерством обороны Германии лишь как переходная к разрабатываемому KMW более существенно модернизированному варианту танка под условным обозначением Leopard 2AX, который должен быть представлен в течение двух-трех лет.