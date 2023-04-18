Германия закупит новые танки Leopard 2A8

Как сообщило германское издание "Europaische Sicherheit & Technik" (ESUT) в материале Waldemar Geiger, Gerhard Heiming "Neue Kampfpanzer - Bundeswehr soll Leopard 2A8 erhalten" ("Новые танки - Бундесвер должен получить Leopard 2A8"), в рамках объявленной министром обороны Германии Борисом Писториусом закупки для Бундесвера 18 танков для замены такого же числа переданных Украине танков Leopard 2A6, германская армия должна получить 18 танков новой модификации Leopard 2A8 разработки и производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Эти 18 танков должны поступить в Бундесвер в 2025 году и станут первыми танками семейства Leopard 2 полностью новой постройки, приобретаемыми им с 1992 года.

Прототип-демонстратор танка Leopard 2A7, используемый для испытаний и демонстрации комплекса активной защиты EuroTrophy совместного предприятия EuroTrophy GmbH, 2022 год (с) esut.de

При этом закупку данных 18 танков Leopard 2A8 для Бундесвера предполагается осуществить посредством заключения рамочного соглашения с KMW, которое будет содержать также "опционы на поставку трехзначного количества танков этого типа".

Сообщается, что новая модификация Leopard 2A8 разработана KMW на основе варианта танка Leopard 2A7HU (версия модификации Leopard 2A7+), в количестве 44 единиц заказанного Венгрией по контракту 2018 года (поставки этих машин Венгрии планируются с 2023 года). При сохранении 120-мм/55 танковой пушки Rheinmetall Rh 120 L55A1, танк Leopard 2A8 должен иметь улучшенную броневую защиту с использованием разнесенной композитной многослойной брони третьего поколения по всей конструкции. Заявлено, что эта инновационная броня включает в себя высокотвердую броневую сталь, вольфрам, пластиковый наполнитель и керамические компоненты. Усилены также противоминная защита корпуса и защита крыши корпуса и особенно башни от кассетных боеприпасов.

Танк Leopard 2A8 должен иметь "существенно модернизированные оптоэлектронику и ветронику", в частности, объединение видео- и инфракрасных каналов, доступных для всего экипажа, модернизированную систему управления огнем, введение системы кругового обзора и улучшенные средства связи и сетевые возможности. Танк будет оснащен модифицированным двигателем, мощность которого увеличена с 1500 до 1600 л.с. На танке также будет установлена вспомогательная силовая установка увеличенной мощности 20 КВт (вместо 17 КВт на Leopard 2A7V). В то же время пока неясно, будет ли установлен на башне Leopard 2A8 дистанционно управляемый пулеметный боевой модуль.

Главной особенностью Leopard 2A8 станет штатная интеграция на него комплекса активной защиты EuroTrophy на основе комплекса Trophy израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Продвижение и производство КАЗ EuroTrophy осуществляется специально созданным для этого в 2022 году в Германии совместным предприятием EuroTrophy GmbH, организованным компаниями KMW, General Dynamics European Land Systems (GDELS) и Rafael Advanced Defense Systems.

Как уже сообщалось, до того импортируемые из Израиля комплекты оригинальной КАЗ Trophy по контракту от февраля 2021 года должны получить в Бундесвере 18 модернизируемых KMW танков, получивших обозначение Leopard 2A7А1 (корпуса с шасси нового изготовления, башни от наличных танков Leopard 2A6А3), поставка которых ожидается в 2024-2025 годах.

Cогласно ESUT, модификация Leopard 2A8 рассматривается министерством обороны Германии лишь как переходная к разрабатываемому KMW более существенно модернизированному варианту танка под условным обозначением Leopard 2AX, который должен быть представлен в течение двух-трех лет.

Прототип танка Leopard 2A7HU для венгерской армии, на основе которого для германского Бундесвера будет создана модификация Leopard 2A8 (с) KMW