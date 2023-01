Германия и другие страны поставят Украине танки Leopard 2

Правительство Германии 25 января 2023 года официально объявило о решении поставить Украине 14 основных танков Leopard 2A6 (ротный комплект) из состава германской армии, а также о разрешении о передаче на Украину танков Leopard 2 немецкого производства третьим странам.

Танки Leopard 2A6 из состава 363-го танкового батальона 7-й танковой бригады 10-й танковой дивизии германской армии. Хардхайм, 03.09.2020 (с) Бундесвер

Помимо обучения украинских экипажей Бундесвером, в пакет передачи танков также входят логистическое обеспечение, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки из Германии должны быть на Украине через три месяца, и что обучение украинских экипажей в Германии должно начаться "в ближайшее время". "Конечно, это вмешательство в запасы войск, но оно не повлияет на оперативную готовность Бундесвера", - заверил Писториус.

Как сообщили ранее германские СМИ, ссылаясь на закрытые данные министерства обороны Германии, на 22 мая 2022 года германский Бундесвер имел 312 танков семейства Leopard 2, в том числе 212 в строю, 99 в ремонте или на модернизации в вариант Leopard 2A7V, и один подлежал списанию. Сообщалось, что из 312 танков, 19 относятся к модификации Leopard 2A5 и 53 - к наиболее современной модификации Leopard 2A7V. Предположительно, остальные танки включали 154 Leopard 2A6, 50 Leopard 2A6М2, 16 Leopard 2A6NL и 20 Leopard 2A7.

Также сообщалось, что германское министерство обороны рекомендовало для передачи Украине в первую очередь 19 танков Leopard 2A5, которые все сейчас используются для обозначения сил противника в учебном центре Бундесвера в Ленцлингене. Однако в итоге было принято решение о передаче в первую очередь 14 более современных Leopard 2A6, хотя, можно предположить, что остающиеся Leopard 2A5 тоже будут сплавлены на Украину в дальнейшем.

Также правительством Германии по-прежнему рассматривается возможность поставки Украине списанных танков Leopard 2 и Leopard 1, находящихся на хранении у промышленнсти. Сообщают, что 24 января представитель группы Rheinmetall заявил, что эта группа теоретически может поставить Украине 51 танк Leopard 2 (Leopard 2A4) и 88 танков Leopard 1 (Leopard 1A5). Из них 22 танка Leopard 2 находятся у Rheinmetall на хранении и могут быть поставлены после ремонта только в конце 2023 - начале 2024 года. Еще 29 танков Leopard 2 сейчас ремонтируются Rheinmetall по пресловутой программе "Ringtausch" ("Кольцевого обмена") и могут быть готовы к поставке уже в апреле-мае 2023 года - как можно понять, это танки, предназначенные для передачи Чехии и Словакии, хотя неясно, откажутся ли эти страны от этих машин в пользу Украины. Что касается возможности ремонта находящихся на хранении у Rheinmetall 88 танков Leopard 1А5, то его сроки, по заявлению представителя группы, пока трудноопределимы из-за многих факторов. 25 января министр обороны Германии Писториус заявил, что в настоящее время проводится дополнительное изучение возможности поставки Украине этих танков Leopard 1, и доклад по этому вопросу будет сделан в ближайшее время.

Передача Германией танков Leopard 2 Украине осуществляется в рамках так называемой международной "коалиции" по поставке этих танков, созданной на встрече Контактной группы по военной поддержке Украины в Рамштайне 20 января В этой "коалиции" приняли участие двенадцать стран, которые согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст свое согласие на их поставку.

25 января министр обороны Германии Писториус заявил, что в рамках данного партнерства "для Украины необходимо быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard 2". На первом этапе, по словам Писториуса, должен быть передан комплект батальона "с максимально новыми танками Leopard 2 [видимо, имеются в виду различные варианты Leopard 2А6], которые можно быстро развернуть", а на втором этапе - еще один батальон с танками Leopard 2A4, "что займет немного больше времени".

Писториус заявил, что срочные переговоры о поставках танков Leopard 2 Украине сейчас ведутся с представителями Польши и шести других стран, включая Канаду, Испанию и Португалию.

По известным данным, к настоящему времени следующие страны согласились выделить Украине следующие количества танков Leopard 2:

Германия - выделяет 14 танков Leopard 2А6.

Польша - выделяет 14 танков (вероятно, в модификации Leopard 2А4). Сейчас Польша имеет 105 танков Leopard 2А5, 102 Leopard 2А4 и 45 последних, модернизированных до уровня Leopard 2PL.

Испания - предположительно, выделено 12 танков Leopard 2А4, при общих планах передать все 53 Leopard 2А4, находящиеся на хранении. Сейчас Испания имеет 219 танков Leopard 2Е и 108 Leopard 2А4 (53 последних находятся на хранении).

Нидерланды - планируют выкупить и передать Украине все 18 бывших своих же танков Leopard 2А6NL, арендуемых сейчас у Германии.

Португалия - выделяет четыре танка Leopard 2А6РО, из 37 наличных.

Норвегия - выделяет восемь танков Leopard 2А4NO, из имеющихся 53 (16 из которых находятся на хранении).

Также в указанные 12 стран "коалиции", видимо, входят следующие страны:

Финляндия - сейчас имеет 100 танков Leopard 2А6NL и до 127 Leopard 2А4.

Дания - сейчас имеет 44 танка Leopard 2А7M+DK

Швеция - сейчас имеет 120 танков Leopard 2S (Strv 122, фактически вариант Leopard 2А5).

Канада - сейчас имеет 20 танков Leopard 2A6M CAN, 20 Leopard 2A4M CAN и 42 Leopard 2A4 CAN.

Можно предположить, что в "коалицию" также подряжены Греция (имеющая 170 танков Leopard 2HEL и 183 Leopard 2А4) и сами желающие получитть танки Leopard 2 Чехия и Словакия.