Словакия и Чехия получили первые танки Leopard 2A4

19 и 21 декабря 2022 года соответственно состоялись церемонии передачи вооруженным силам Словакии и Чехии от Германии по одному первому танку Leopard 2A4 в рамках заключенных ранее Словакией и Чехией соглашений на приобретение данных танков в обмен на поставки боевой техники Украине. Все затраты по данным поставкам танков Leopard 2A4 в рамках германской программы "Ringtausch" ("Кольцевого обмена") по передаче восточноевропейским странам германской военной техники в качестве компенсации за передачу этими странами боевой техники советских образцов Украине, полностью покрываются правительством Германии.

Первый полученный чешской армией от Германии танк Leopard 2A4. Пражславице (Чехия), 21.12.2022 (с) министерство обороны Чехии

Напомним, что 11 октября 2022 года министерство обороны Чехии подписало соглашения с министерством обороны Германии и германской группой Rheinmetall о получении 14 танков Leopard 2A4 и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины BPz 3 Büffel на базе этого же танка. Техника передается германской стороной безвозмездно в качестве компенсации за танки Т-72М1, ранее переданные Чехией с хранения Украине. Общая стоимость чешского контракта составляет 157 млн евро, включая ремонт и частичную модернизацию танков Leopard 2A4, изготовление БРЭМ BPz 3 Büffel, поставку боеприпасов, запчастей, соответствующего имущества, трехлетнюю сервисную поодержку и обучение чешского личного состава, причем вся эта стоимость полностью покрывается правительством Германии. Танки Leopard 2A4, передаваемые Чехии, ранее принадлежали армиям Германии и Швейцарии, и после их снятия с вооружения были выкуплены группой Rheinmetal, которая проведет теперь их расконсервацию, ремонт и частичную модернизацию.

21 декабря первый танк Leopard 2A4 по этому соглашению был официально передан чешской армии в Пражславице. На церемонии присутствовали министр обороны Чехии Яна Чернохова и статс-секретарь министерства обороны Германии Бенедикт Циммер. Поставка остальных 13 танков будет произведена до конца 2023 года. БРЭМ BPz 3 Büffel будет изготовлена на шасси танка Leopard 2A4 и будет поставлена в середине 2024 года.

В чешской армии поставляемые танки Leopard 2A4 войдут в состав отдельной роты в Пражславице, где дислоцируется единственная действующая танковая часть чешской армии - 73-й танковый батальон 7-й отдельной механизированной бригады. На вооружении этого батальона сейчас находятся 30 модернизированных танков Т-72М4CZ. Эксплуатация танков Leopard 2A4 в Чехии будет вестись при участии специалистов Бундесвера и рассматривается как опытная и учебная с целью подготовки к переходу на планируемые в последующем к закупке до 50 танков Leopard 2A7+ новой постройки для замены парка танков Т-72М4CZ.

В свою очередь, министерство обороны Словакии 15 ноября 2022 года подписало соглашения с министерством обороны Германии и группой Rheinmetall о получении 15 танков Leopard 2A4, которые передаются германской стороной безвозмездно в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты БМП-1, которые Словакия должна была ло конца года передать из наличия Украине. Соглашение также включает поставку Словакии боеприпасов, обучение экипажей и технического состава, и предоставление запасных частей и материально-технической поддержки. Танки Leopard 2A4, передаваемые Словакии, также ранее принадлежали "различным странам-эксплуатантам", и после их снятия с вооружения были выкуплены группой Rheinmetal, которая ведет теперь их расконсервацию, ремонт и частичную модернизацию.

19 декабря первый танк Leopard 2A4 по этому соглашению был официально передан словацкой армии в Братиславе. На церемонии присутствовали министры обороны Словакии Ярослав Надь и Германии Кристина Ламбрехт. Поставка остальных 14 танков будет произведена до конца 2023 года.

Министерство обороны Словакии сообщило, что 15 получаемых танков Leopard 2A4 поступят на вооружение дислоцированного в Требишове единственного регулярного танкового батальона словацкой армии, входящего в состав 2-й механизированной бригады. Сейчас батальон вооружен 30 танками Т-72М1, и заявлено, что 15 танков Leopard 2A4 "усилят танковый батальон на 50%".

Первый полученный чешской армией от Германии танк Leopard 2A4. На последнем снимке на заднем плане виден один из находящихся сейчас на вооружении чешской армии модернизированных танков Т-72М4CZ. Пражславице (Чехия), 21.12.2022 (с) министерство обороны Чехии

Первый полученный словацкой армией от Германии танк Leopard 2A4. Братислава, 19.12.2022 (с) министерство обороны Словакии и Radovan Stoklasa / Reuters