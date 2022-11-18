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Словакия получит 15 танков Leopard 2A4

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15 ноября 2022 года министерство обороны Словакии подписало соглашения с министерством обороны Германии и германской группой Rheinmetall о получении 15 танков Leopard 2A4. Техника передается германской стороной безвозмездно в качестве компенсации за 30 боевых машин пехоты БМП-1, которые Словакия передаст из наличия Украине "в ближайшие недели". Все затраты по данной очередной сделке по германской программе "Ringtausch" ("Кольцевого обмена") по передаче восточноевропейским странам германской военной техники в качестве компенсации за передачу этими странами боевой техники советских образцов Украине, будут полностью покрыты правительством Германии.

Танки Leopard 2A4 (с) Krauss-Maffei Wegmann

Танки Leopard 2A4, передаваемые Словакии, ранее принадлежали "различным странам-эксплуатантам", и после их снятия с вооружения были выкуплены группой Rheinmetal, которая проведет теперь их расконсервацию, ремонт и частичную модернизацию. Поставки танков Словакии будут произведены с декабря 2022 года по конец 2023 года. Поставка будет также включать боеприпасы, обучение экипажей и технического состава, а также запасные части и материально-техническую поддержку. Подготовка механиков-водителей танков начнется в Германии "в ближайшие несколько недель".

Ранее в октябре аналогичное соглашение с министерством обороны Германии и группой Rheinmetall заключило министерство обороны Чехии, которое получит на тех же условиях и в те же сроки 14 танков Leopard 2A4 и одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину BPz 3 Büffel на базе этого же танка в качестве компенсации за танки Т-72М1, ранее переданные Чехией с хранения Украине.

Министерство обороны Словакии сообщило, что 15 получаемых танков Leopard 2A4 поступят на вооружение дислоцированного в Требишове единственного регулярного танкового батальона словацкой армии, входящего в состав 2-й механизированной бригады. Сейчас батальон вооружен 30 танками Т-72М1, и заявлено, что 15 танков Leopard 2A4 "усилят танковый батальон на 50%".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-2
БМП-1
Т-72
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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