Чехия получит 14 танков Leopard 2A4

11 октября 2022 года министерство обороны Чехии подписало соглашения с министерством обороны Германии и германской группой Rheinmetall о получении 14 танков Leopard 2A4 и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины BPz 3 Büffel на базе этого же танка. Техника передается германской стороной безвозмездно в качестве компенсации за танки Т-72М1, ранее переданные Чехией с хранения Украине. Общая стоимость чешского контракта составляет 157 млн евро, включая ремонт и частичную модернизацию танков Leopard 2A4, изготовление БРЭМ BPz 3 Büffel, поставку боеприпасов, запчастей, соответствующего имущества, трехлетнюю сервисную поодержку и обучение чешского личного состава, причем вся эта стоимость будет полностью покрыта правительством Германии.

Танк Leopard 2A4 (Pz 87) армии Швейцарии (с) Nicola Pitaro / VBS

Танки Leopard 2A4, передаваемые Чехии, ранее принадлежали армиям Германии и Швейцарии, и после их снятия с вооружения были выкуплены группой Rheinmetal, которая проведет теперь их расконсервацию, ремонт и частичную модернизацию. Поставки танков будут произведены с декабря 2022 года по конец 2023 года. БРЭМ BPz 3 Büffel будет изготовлена на шасси танка Leopard 2A4 и будет поставлена в середине 2024 года. Подготовка чешского личного состав будет начата в учебном центре немецкой армии в Мюнстере уже в октябре 2022 года.

В чешской армии поставленные танки Leopard 2A4 войдут в состав отдельной роты в Пражславице, где дислоцируется единственная действующая танковая часть чешской армии - 73-й танковый батальон, на вооружении которого сейчас находятся 30 модернизированных танков Т-72М4CZ, Эксплуатация танков Leopard 2A4 в Чехии будет вестись при участии специалистов Бундесвера и рассматривается как опытная и учебная с целью подготовки к переходу на планируемые в последующем к закупке до 50 танков Leopard 2A7+ новой постройки для замены парка танков Т-72М4CZ.

По аналогичной схеме Германия предлагает компенсационные (за поставки танков Т-72 Украине) поставки с хранения промышленности партий танков Leopard 2A4 Словакии и Польше, однако договоренности об этом еще не достигнуты. Польша требует предоставления ей не менее 44 машин.