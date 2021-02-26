Германские танки Leopard 2 получат израильский комплекс активной защиты Trophy

Министерство обороны Израиля 23 февраля 2021 года сообщило о заключении 22 февраля межправительственного соглашения с министерством обороны ФРГ относительно поставки комплектов комплекса активной защиты Trophy ("Меиль Руах") производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems для оснащения танков Leopаrd 2 германской армии.

Изображение (видимо, компьютерная графика) перспективного германского танка Leopard 2A7А1, оснащенного комплексом активной защиты Trophy ("Меиль Руах") производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems (с) Krauss-Maffei Wegmann

Компания Rafael Advanced Defense Systems сообщила, что после решения, которое было принято германским оборонным закупочным ведомством BAAINBw и одобрено Бундестагом, Rafael получила контракт на поставку первой партии комплексов Trophy германскому производителю танков Leopard 2 компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), предусматривающий предоставление комплектов для оснащения роты танков, запчастей, а также техническую подготовку. Комплексы будут поставлены в течение следующих нескольких лет. Ожидается, что в будущем Германия закупит дополнительные комплексы Trophy для оснащения большей части своего парка танков Leopard 2 возможностями активной защиты.

Rаfael заявляет, что разработанный ею КАЗ Trophy обеспечивает надежную и проверенную в боях защиту от ракетных угроз и одновременно определяет источник вражеского огня для немедленного реагирования. Trophy - это единственный в мире полностью интегрированный, проверенный в боях КАЗ, который с 2010 года устанавливается на танки Merkava и бронетранспортеры Namer Армии обороны Израиля. С момента своего первого перехвата в 2011 году, комплекс Trophy произвел множество боевых перехватов без травм экипажей или солдат пехоты или повреждения танков. Наработка Trophy составила более 1 млн часов работы, включая 5400 успешных полевых испытаний, и в настоящее время заключены контракты на серийное производство более 1800 комплексов.

Как сообщает коллега oleggranovsky , в данном случае контрата с Германией, cайт Israeldefense со ссылкой на немецкий сайт ES&T сообщил, что речь идёт о небольшой сделке, на 43 млн евро, на поставку 23-25 комплектов КАЗ Trophy за 30 млн евро и боеприпасов к ним за 13 млн евро. Срок поставки - 2023 год. Однако на самом сайте ES&T в статье от 1 февраля 2021 года, речь идёт о 23 комплектах КАЗ, боеприпасах и услугах на сумму 40 млн евро, срок поставки назван тот же. Компания KMW получила отдельный контракт BAAINBw на 80 млн евро на интеграцию КАЗ Trophy на танки Leopard 2, причём сказано, что правительство ФРГ передаст KMW башни 17 танков Leopard 2A6А3 и одну башню испытательной машины (Leopard 2 VT-ETB), а после установки КАЗ башни будут установлены на новые шасси в конфигурации Leopard 2A7, произведённые KMW и оснащенные более мощной вспомогательной силовой установкой.

Новые полученные таким образом 18 танков (опытная машина и ротный комплект в 17 танков), которые, согласно пресс-релизу KMW, предварительно получили обозначение Leopard 2A7А1, будут поставлены Бундeсверу в 2024-2025 годах.

Изображение перспективного германского танка Leopard 2A7А1, оснащенного комплексом активной защиты Trophy ("Меиль Руах") производства израильской компании Rafael Advanced Defense Systems (с) Krauss-Maffei Wegmann

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