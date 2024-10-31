Хорватия приобретёт танки Leopard 2A8 и передаст Украине танки М-84

28 октября 2024 года вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич в ходе своего визита в Германию подписал с германским министром обороны Борисом Писториусом меморандум о намерениях относительно приобретения Хорватией до 50 новых танков Leopard 2A8 производства германского отделения франко-германского объединения KNDS (KNDS Deutschland, бывшая компания KMW). Поставки танков Leopard 2A8 Хорватии должны быть начаты в 2026 году.

Танки М-84А4 на вооружении танкового батальона Kune Гвардейской бронемеханизированной бригады хорватской армии, апрель 2023 года (с) министерство обороны Хорватии

Составной частью подписанного меморандума стало обязательство Хорватии передать Украине до конца года из наличия своих вооруженных сил 30 танков М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80А бывшего югославского производства. Передача этой техники Украине будет зачтена германской стороной в качестве аванса к будущему уконтракту на поставку Хорватии танков Leopard 2A8.

Таким образом, Украина впервые получит танки М-84 югославского производства, представляющие собой модернизированный лицензионный вариант советского танка Т-72М. Производство танков М-84 велось в Хорватии на предприятии Đuro Đaković Specijalna Vozila в Словенском Броде, хотя комплектующие поставлялись туда со всей Югославии. На 1996 год (по окончании югославских войн) Хорватия имела 40 танков М-84, доставшихся от Югославской народной армии (ЮНА) или реквизированных на заводе Đuro Đaković. В 1996-2004 годах Хорватия изготовила для своей армии на заводе Đuro Đaković еще 38 модифицированных танков М-84А4. В настоящее время количество танков М-84 и М-84А4 на вооружении хорватской армии оценивается в 75 единиц, ими оснащен единственный развернутый в составе армии танковый батальон Kune Гвардейской бронемеханизированной бригады (Gardijska oklopno-mehanizirana brigada). Как можно судить, сейчас танковый батальон использует только танки М-84А4, а машины М-84 находятся на хранении, и их и планируется передать Украине. Для перевооружения танкового батальона и должны быть приобретены новые немецкие танки Leopard 2A8.

На 1996 год Хорватия имела 128 БМП М-80А, доставшихся от ЮНА. В настоящее время количество этих машин на вооружении хорватской армии оценивается в 104, ими оснащены 1-й и 2-й механизированные батальоны (штатный состав каждого 44 БМП) Гвардейской бронемеханизированной бригады. Начата замена БМП М-80А на получаемые из США БМП М2А2 Bradley, что и позволит передать часть М-80А Украине. Ранее Украина уже получила 35 БМП М-80А от Словении.