Швеция приобретает 44 танка Leopard 2A8

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 9 января 2025 года сообщило о заключении контрактов на приобретение для вооруженных сил Швеции 44 новых основных танков Leopard 2A8, а также на проведение ремонта и модернизации 66 из наличных танков Strv 122 (Leopard 2S) вооруженных сил Швеции. Общая стоимость контрактов составляет около 20 млрд шведских крон (1,79 млрд долл.). Поставшик официально не назван, но очевидно, что это германское отделение франко-германского объединения KNDS (KNDS Deutschland, бывшая Krauss-Maffei Wegmann, KMW).

Один из переданных Швецией танков Strv 122A (Leopard 2S) в вооруженных силах Украины, 2024 год (с) социальные сети

Сообщено, что новые танки Leopard 2A8 получат официальное шведское военное обозначение Stridsvagn 123B (Strv 123B), а модернизированные танки Strv 122 - обозначение Stridsvagn 123А (Strv 123А). Поставки модернизированных танков Strv 123A будут производиться с 2027 по 2030 годы, а новых танков Strv 123B (Leopard 2A8) - с 2028 по 2031 годы. Все работы будут осуществляться на мощностях поставщика.

Ранее в октябре 2023 года FMV уже выдало KMW первый контракт стоимостью 3,5 млрд шведских крон (314 млн долл.) на проведение модернизации первых 44 танков шведской армии Strv 122 до уровня Strv 123А, с поставкой с 2026 года. Таким образом, теперь по двум этим контрактам (44 + 66) должны быть модернизированы все 110 наличных танков Strv 122 вооруженных сил Швеции. В дополнение к ним, по новому контракту будут поставлены также 44 танка Strv 123B (Leopard 2A8) нового производства.

Согласно FMV, модернизация танка Strv 122 до уровня Strv 123А должна включать, помимо прочего, замену практически всех электронных компонентов танкка, с доведением систем до уровня, "соответствующему другим современным Leopard 2" (видимо, имеется в виду именно Leopard 2A8), замену 120-мм пушки Rh 120 L44 с длиной ствола 44 калибра на новую пушку Rh 120 L55 с длиной ствола 55 калибров, введение возможности стрельбы программируемыми боеприпасами, установку новых ночных прицелов наводчика и командира танка, а также тепловизионного прибора наблюдения механика-водителя и, доработку ходовой части, включая применение новых гусениц.

Шведская армия с 1996 по 2002 годы получила 120 танков Leopard 2S (Strv 122A), представляющих собой фактически гибрид модификаций Leopard 2А5 и Leopard 2А6, но с сохранением 120-мм пушки длиной 44 калибра. Данные танки имели многочисленные усовершенствования в соответствии со шведскими требованниями, включая усиленную защиту крыши башни и корпуса. Первые 29 танков Leopard 2S были построены для шведской армии KMW в Германии, а остальной 91 изготавливался в Швеции по лицензии, причем компания Bofors отвечала за изготовление башни, а компания Hägglunds (обе сейчас в составе корпорации ВАЕ Systems) отвечала за постройку шасси и окончательную сборку.

В 2000-е годы 14 шведских танков этого типа прошли доработку с усилением противоминной защиты и установкой климат-контроля, получив обозначение Strv 122B. В марте 2016 года FMV выдало KMW контракт стоимостью 92 млн евро на проведение ремонта и ограниченной модернизации 77 танков Strv 122А, 11 танков Strv 122В и восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bärgningsbandvagn 120 (Bgbv 120, аналог BPz 3 Büffel) на их базе, состоящих на вооружении сухопутных войск Швеции. Работы должны были быть проведены к концу 2023 года, после модернизации танки Strv 122A получали обозначение Strv 122С, а танки Strv 122B - обозначение Strv 122D.В 2023 году Швеция передала 10 танков Strv 122А Украине, и в настоящее время шведская армия имеет 110 танков серии Strv 122, которые остаются единственными танками на ее вооружении.

Что касается Leopard 2A8, то Швеция тем самым присоединилась к пулу стран по закупке этих танков во главе с Германией. К настоящему времени соглашения о закупках танков Leopard 2A8 подписали, помимо Германии, также Нидерланды, Норвегия, Чехия, и Литва, и кроме того предварительный меморандум подписала Хорватия. В мае 2023 года германское оборонное закупочное ведомство BAAINBw подписало с KMW (ныне KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии 123 танков Leopard 2A8, с твердым контрактом стоимостью 525,6 млн евро на поставку первых 18 танков в 2025 году.

Инфографика закупки для вооруженных сил Швеции перспективных танков Strv 123 (Leopard 2A8 новой постройки и модернизированных Strv 122) (c) FMV