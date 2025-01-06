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Литва закупает 44 танка Leopard 2A8

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Агентство оборонных ресурсов (Gynybos resursų agentūros) министерства национальной обороны Литвы и германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 19 декабря 2024 года подписали совместный контракт с германским отделением франко-германского объединения KNDS (KNDS Deutschland, бывшая Krauss-Maffei Wegmann) на поставку вооруженным силам Литвы 44 основных танков Leopard 2A8 нового производства. Стоимость контракта составляет около 950 млн евро.

Демонстратор танка Leopard 2A8 в экспозиции выставки Eurosatory 2024. Париж, июнь 2024 года (с) www.reddit.com

Заключению контракта предшествовало подписание 16 декабря министрами обороны Литвы и Германии соответствующего межправительственного соглашения о закупке танков. Дата поставок танков Литве не называется, но в пресс-релизе министерства национальной обороны Литвы от 16 декабря говорится, что "более ранняя дата их поставки обсуждается после увеличения финансирования обороны". Литва станет 23-й страной-эксплуатантом танков семейства Leopard 2.

В составе литовской армии танками Leopard 2A8 планируется укомплектовать планируемый к формированию отдельный танковый батальон имени короля Миндовга в непосредственном подчинении намечаемой к созданию к 2030 году 1-й литовской пехотной дивизии. С момента объявления независимости в 1991 году и до настоящего времени Литва не имела никаких танков.

Закупка танков Leopard 2A8 будет осуществляться Литвой в рамках европейского соглашения CPA (Cooperative Procurement Agreement) во главе с Германией о совместных закупках танков этого типа. Ранее к данному соглашению присоединились Нидерланды, Норвегия и Чехия, а также предварительный меморандум подписала Хорватия. В мае 2023 года BAAINBw подписало с Krauss-Maffei Wegmann (ныне KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8, с твердым контрактом стоимостью 525,6 млн евро на поставку первых 18 танков в 2025 году.

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Страны
Германия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Хорватия
Продукция
Leopard-2
Компании
Krauss-Maffei
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