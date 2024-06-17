Чехия приобретет новые танки Leopard 2A8 и дополнительное количество танков Leopard 2A4

Правительство Чехии 12 июня 2024 года сообщило о присоединении к европейскому соглашению CPA (Cooperative Procurement Agreement) во главе с Германией о совместных закупках немецких танков Leopard 2A8 нового производства. Чешское правительство также подтвердило заинтересованность в закупке для чешской армии в рамках данного соглашения 61 танка Leopard 2А8 и машин на их базе в шести различных вариантах (основной танк, командирский танк, БРЭМ, инженерная машина, мостоукладчик, учебный танк). Общая планируемая стоимость приобретения составит 39,8 млрд чешских крон (около 1,6 млрд евро) с НДС. Также предусматривается опцион с возможностью закупки Чехией еще 16 танков Leopard 2А8 оценочной стоимостью 12,3 млрд чешских крон (500 млн евро).

Изображение танка Leopard 2A8 (с) KNDS Deutschland

Кроме того, министерство национальной обороны Чехии сообщило о намерении увеличить парк танков Leopard 2A4 чешской армии до 42 единиц, а также трех единиц БРЭМ BPz 3 Büffel на базе этого танка. В 2022-2023 годах Чехия уже получила 14 танков Leopard 2A4 и одну БРЭМ BPz 3 Büffel от Германии из наличия в рамках германской программы "Ringtausch" ("Кольцевого обмена") по передаче восточноевропейским странам германской военной техники в качестве компенсации за передачу этими странами боевой техники советских образцов Украине. Теперь, как сообщено, Германия готова передать Чехии из наличия еще точно такое же количество техники, и ведутся переговоры о покупке Чехией в Германии еще 14 танков Leopard 2A4 из наличия. Заявлено, что все необходимые контракты на закупку танков Leopard в вариантах 2А8 и 2А4 будут заключены до конца этого года, с началом поставок танков Leopard 2А8 в 2027 году и завершением около 2030 года. Таким образом, всего после 2030 года чешская армия может иметь до 122 танков Leopard 2 и машин на их базе, что будет означать значительное расширение возможностей ее танковых сил.

Сообщено, что в Чехии поставляемые танки Leopard 2 пойдут на оснащение единственной действующей танковой части чешской армии - 73-го танкового батальона 7-й отдельной механизированной бригады в Пражславице. На вооружении этого батальона сейчас находятся 30 модернизированных танков Т-72М4CZ (две роты) и 14 уже полученных танков Leopard 2A4 (одна рота). Предполагается, что сперва танки Т-72М4CZ будут заменены 28 планируемыми к поставке из наличия танками Leopard 2A4, а затем 73-й батальон будет полностью перевооружен с Leopard 2A4 на новые танки Leopard 2A8 (видимо, 42 линейных танка и 19 специальных машин). Опцион еще на 16 танков Leopard 2A8 позволит в перспективе сформировать в составе 73-го батальона четвертую роту этих танков. Высвободившиеся танки Leopard 2A4, как заявлено, "в дальнейшем будет использоваться активным резервом для обучения или в качестве мобилизационного резерва".

В мае 2023 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство BAAINBw подписало с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8, с твердым контрактом на поставку первых 18 танков до 2026 года. Приобретение танков Leopard 2A8 должно осуществляться в рамках совместной с другими европейскими странами программы СРА, к которой теперь присоединяются Чехия, Литва и Нидерланды.

Танк Leopard 2A4 врмии Чехии (с) вооруженные силы Чехии