Норвегия приобретет танки модификации Leopard 2A8

Германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 13 июня 2023 года сообщила, что достигла соглашения с норвежским оборонным закупочным ведомством Forsvarsmateriell об "адаптации номенклатуры" подписанного в феврале 2023 года контракта на поставку норвежской армии 54 новых танков Leopard 2, применительно к модификации Leopard 2A8. Таким образом, закупаемые Норвегией танки будут относиться к версии Leopard 2A8 и получат официальное обозначение Leopard 2A8 NOR (при подписании контракта закупаемые танки относились к конфигурации Leopard 2A7+ и имели предварительное обозначение Leopard 2A7 NO).

Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell

Сообщено, что в норвежском варианте танк Leopard 2A8 NOR будет иметь "дополнительные функции", включая установку интегрированной норвежской системы обмена информацией ICS/CORTEX разработки группы Kongsberg. Танки также, аналогично всем Leopard 2A8, будут штатно оснащены комплексом активной защиты EuroTrophy.

Напомним, что Forsvarsmateriell 17 февраля 2023 года подписало в Мюнхене контракт с KMW на закупку для вооруженных сил Норвегии 54 танков Leopard 2 (Leopard 2A7+) нового производства, с опционом на приобретение еще 18 единиц. Стоимость контракта составляет 19,7 млрд норвежских крон (1,928 млрд долл), поставка 54 заказанных танков будет осуществлена в 2026-2028 годах.

Таким образом, теперь, по "адаптированному" соглашению, Норвегия станет первым формальным иностранным заказчиком танка новой модификации Leopard 2A8. 25 мая 2023 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) выдало KMW первый рамочный контракт на закупку для германской армии 123 танков новой модификации Leopard 2A8. Твердая часть этого контракта предусматривает разработку и поставку 18 танков новой модификации Leopard 2A8 для армии Германии по цене 525,6 млн евро до 2026 года, предназначенных для замены переданных Украине из наличия Бундесвера 18 танков Leopard 2A6. Опцион к контракту предусматривает поставку Бундесверу затем еще 105 танков Leopard 2A8 по согласованной цене 2,4 млрд евро.

Кроме того, в мае 2023 года правительство Чехии решило провести переговоры о присоединении в виде совместной программы к планируемой Германией закупке новых танков Leopard 2A8. Всего Чехия намерена приобрести около 70 этих танков с их поставкой к концу десятилетия. В рамках совместной процедуры танков Leopard 2A8 с Германией чешская сторона обжидает значительное снижение стоимости, сокращение сроков поставок и предоставление адекватной логистической поддержки. Сообщается, что аналогичное присоединение к совместной с Германией программе приобретения танков Leopard 2A8 рассматривают и ряд других государства-членов НАТО - в частности, Италия, Нидерланды и Литва. Видимо, участником этой программы и станет Норвегия.

Модификация Leopard 2A8 разработана KMW на основе варианта танка Leopard 2A7HU (версия модификации Leopard 2A7+), в количестве 44 единиц заказанного Венгрией по контракту 2018 года (поставки этих машин Венгрии планируются с 2023 года). При сохранении 120-мм/55 танковой пушки Rheinmetall Rh 120 L55A1, танк Leopard 2A8 должен иметь улучшенную броневую защиту с использованием разнесенной композитной многослойной брони третьего поколения по всей конструкции. Заявлено, что эта инновационная броня включает в себя высокотвердую броневую сталь, вольфрам, пластиковый наполнитель и керамические компоненты. Усилены также противоминная защита корпуса и защита крыши корпуса и особенно башни от кассетных боеприпасов.

Танк Leopard 2A8 должен иметь "существенно модернизированные оптоэлектронику и ветронику", в частности, объединение видео- и инфракрасных каналов, доступных для всего экипажа, модернизированную систему управления огнем, введение системы кругового обзора и улучшенные средства связи и сетевые возможности. По ряду источников, танк будет оснащен модифицированным двигателем, мощность которого увеличена с 1500 до 1600 л.с. На танке также будет установлена вспомогательная силовая установка увеличенной мощности 20 КВт (вместо 17 КВт на Leopard 2A7V).

Главной особенностью Leopard 2A8 станет штатная интеграция на него комплекса активной защиты EuroTrophy на основе комплекса Trophy израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Продвижение и производство КАЗ EuroTrophy осуществляется специально созданным для этого в 2022 году в Германии совместным предприятием EuroTrophy GmbH, организованным компаниями KMW, General Dynamics European Land Systems (GDELS) и Rafael Advanced Defense Systems.

Следует отметить также, что в выпущенном 14 июня 2023 года пресс-релизе компания KMW выступила с объявлением об объединении своей торговой марки с французской компанией Nexter в рамках партнерства KMDS. Заявлено, что отныне KMW, Nexter и их дочерние компании будут выступать исключительно под брендом KNDS. О создании KNDS как партнерства KMW и Nexter было объявлено в 2016 году, но до сих пор обе компании выступали на рынке самостоятельно.