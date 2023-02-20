Норвегия подписала контракт на закупку 54 танков Leopard 2A7

Норвежское оборонное закупочное ведомство Forsvarsmateriell 17 февраля 2023 года подписало в Мюнхене контракт с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на закупку для вооруженных сил Норвегии 54 основных танков Leopard 2A7 нового производства, с опционом на приобретение еще 18 единиц. Стоимость контракта составляет 19,7 млрд норвежских крон (1,928 млрд долл), поставка 54 заказанных танков будет осуществлена в 2026-2028 годах.

Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell

Напомним, что правительство Норвегии 3 февраля официально объявило о принятом решении приобрести для вооруженных сил Норвегии у компании KMW 54 танка Leopard 2A7+ нового производства, с опционом на приобретение еще 18 единиц.

Таким образом, Leopard 2A7 стал победителем в норвежском танковом тендере по программе "Проект 9360 - Танковый потенциал армии" (Prosjekt 9360 - Stridsvognkapasitet til Hæren), инициированной в 2020 году. В конкурсе принимали участие два претендента - представленный KMW танк Leopard 2A7+ и представленный южнокорейским объединением Hyundai Rotem танк К2NO (вариант серийного танка К2 Black Panther). В январе-феврале 2022 года по одному образцу танков обоих конкурирующих типов прошли сравнительные испытания в Норвегии. Хотя неофициальные сообщения свидетельствовали о том, что по результатам испытаний некоторое предпочтение норвежских военных получил южнокорейский К2, и кроме того южнокорейская сторона соблазняла норвежцев широкой передачей технологий, значительной долей промышленного участия и скоростью поставок, однако, видимо, в итоге политические соображения, доводы в пользу "совместимости" с союзниками по НАТО, а также традиция и опыт использования танков Leopard 2 оказались сильнее, определив выбор германского предложения.

Новые танки Leopard 2A7 должны заменить в норвежской армии 36 остающихся танков Leopard 2A4NO, которые изначально были приобретены Норвегией в количестве 52 единиц Leopard 2A4 в 2001 году из наличия армии Нидерландов, и являются машинами постройки KMW 1983-1985 годов. В феврале 2023 года министерство обороны Норвегии объявило о намерении в ближайшее время передать восемь танков Leopard 2A4NO Украине.

Предположительно, вариант танка Leopard 2A7+ для Норвегии получит обозначение Leopard 2A7NO. Видимо, он будет штатно оснащен комплексом активной защиты EuroTrophy на основе комплекса Trophy израильской компании Rafael Advanced Defense Systems. Продвижение и производство КАЗ EuroTrophy осуществляется специально созданным для этого в 2022 году в Германии совместным предприятием EuroTrophy GmbH, организованным компаниями General Dynamics European Land Systems (GDELS), Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rafael Advanced Defense Systems.

Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года (c) Forsvarsmateriell

Подписание норвежским оборонным закупочным ведомством Forsvarsmateriell контракта с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на закупку для вооруженных сил Норвегии 54 основных танков Leopard 2A7 нового производства, с опционом на приобретение еще 18 единиц. Мюнхен, 17.02.2023 (с) Forsvarsmateriell

Представители министерства обороны Норвегии и германской компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на фоне танка Leopard 2A7, оснащенного комплексом активной защиты EuroTrophy. Мюнхен, 17.02.2023 (с) Forsvarsmateriell