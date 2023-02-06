Норвегия закупает танки Leopard 2A7+

Правительство Норвегии 3 февраля 2023 года официально объявило о принятом решении приобрести для вооруженных сил Норвегии у немецкой компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 54 основных танка Leopard 2A7+ нового производства, с опционом на приобретение еще 18 единиц. Поставка новых танков Норвегии будет осуществляться поэтапно с 2026 по 2031 годы. Общая стоимость программы закупки новых танков, определенная норвежским парламентом, составляет 19,7 млрд норвежских крон (1,928 млрд долл), при этом стоимость собственно согласованного контракта с KMW не разглашается.

Германский танк Leopard 2A7+ на испытаниях в Норвегии на полигоне Остландет в Рене, январь 2022 года © Krister Sørbø

Новые танки Leopard 2A7+ должны заменить в норвежской армии 36 остающихся танков Leopard 2A4NO (изначально были приобретены Норвегией в количестве 52 единиц Leopard 2A4 в 2001 году из наличия армии Нидерландов, машины постройки KMW 1983-1985 годов). Предположительно, вариант танка для Норвегии получит обозначение Leopard 2A7NO.

Таким образом, Leopard 2A7+ стал победителем в норвежском танковом тендере по программе "Проект 9360 - Танковый потенциал армии" (Prosjekt 9360 - Stridsvognkapasitet til Hæren), инициированной в 2020 году. В конкурсе принимали участие два претендента - представленный KMW танк Leopard 2A7+ и представленный южнокорейским объединением Hyundai Rotem танк К2NO (вариант серийного танка К2 Black Panther). В январе-феврале 2022 года по одному образцу танков обоих конкурирующих типов прошли сравнительные испытания в Норвегии. Хотя неофициальные сообщения свидетельствовали о том, что по результатам испытаний некоторое предпочтение норвежских военных получил южнокорейский К2, и кроме того южнокорейская сторона соблазняла норвежцев широкой передачей технологий, значительной долей промышленного участия и скоростью поставок, однако, видимо, в итоге политические соображения, доводы в пользу "совместимости" с союзниками по НАТО, а также традиция и опыт использования танков Leopard 2 оказались сильнее, определив выбор германского предложения.

При этом в ноябре 2022 года главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что он рекомендовал министру обороны Норвегии вообще отказаться от приобретения новых танков, поскольку норвежской армии, по мнению генерала, "гораздо нужнее мобильность и огневая мощь" и вместо танков Норвегии необходимо срочно закупить новые вертолеты и высокоточное оружие большой дальности. Но столь радикальное мнение главкома было в итоге проигнорировано.

Танки, справа налево: Leopard 2A7+, Leopard 2A4NO и К2NO - перед началом сравнительных испытаний вооруженными силами Норвегии на полигоне Остландет в Рене (Норвегия), январь 2022 года © Håkon Bonafede