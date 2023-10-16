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Контракт на модернизацию шведских танков Leopard 2S

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Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 10 октября 2023 года сообщило о заключении контракта стоимостью 3,5 млрд шведских крон (300 млн евро) с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, в составе объединения KNDS) на проведение модернизации 44 танков шведской врмии Leopard 2S (шведское военное обозначение Stridsvagn 122 - Strv 122). Модернизированные танки получат шведское военное обозначение Strv 123А и должны поставляться с 2026 года.

Танки Leopard 2S (Strv 122А) шведской армии (с) министерство обороны Швеции

Согласно FMV, данная модернизация должна включать, помимо прочего, замену практически всех электронных компонентов танкка, с доведением систем до уровня, "соответствующему другим современным Leopard 2", замену 120-мм пушки Rh 120 L44 с длиной ствола 44 калибра на новую пушку Rh 120 L55 с длиной ствола 55 калибров, введение возможности стрельбы программируемыми боеприпасами, установку новых ночных прицелов наводчика и командира танка, а также тепловизионного прибора наблюдения механика-водителя и, доработку ходовой части, включая применение новых гусениц.

Шведская армия с 1996 по 2002 годы получила 120 танков Leopard 2S (Strv 122A), представляющих собой фактически гибрид модификаций Leopard 2А5 и Leopard 2А6, но с сохранением 120-мм пушки длиной 44 калибра. Данные танки имели многочисленные усовершенствования в соответствии со шведскими требованниями, включая усиленную защиту крыши башни и корпуса. Первые 29 танков Leopard 2S были построены для шведской армии KMW в Германии, а остальной 91 изготавливался в Швеции по лицензии, причем компания Bofors отвечала за изготовление башни, а компания Hägglunds (обе сейчас в составе корпорации ВАЕ Systems) отвечала за постройку шасси и окончательную сборку.

В 2000-е годы 14 шведских танков этого типа прошли доработку с усилением противоминной защиты и установкой климат-контроля, получив обозначение Strv 122B. В марте 2016 года FMV выдало компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) контракт стоимостью 92 млн евро на проведение ремонта и ограниченной модернизации 77 танков Strv 122А, 11 танков Strv 122В и восьми бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bärgningsbandvagn 120 (Bgbv 120, аналог BPz 3 Büffel) на их базе, состоящих на вооружении сухопутных войск Швеции. Работы должны были быть проведены к концу 2023 года, после модернизации танки Strv 122A получают обозначение Strv 122С, а танки Strv 122B - обозначение Strv 122D.

В 2023 году Швеция передала 10 танков Strv 122А Украине, и в настоящее время шведская армия имеет 110 (по другим данным, около 105) танков серии Strv 122, которые остаются единственными танками на ее вооружении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швеция
Продукция
Leopard-2
Шилка
Компании
BAE Systems
Krauss-Maffei
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