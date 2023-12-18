Венгерская армия получила первые танки Leopard 2A7HU

14 декабря 2023 года на базе в Тата недавно сформированной 1-й танковой бригады венгерской армии состоялась церемония передачи этому соединению первых пяти полученных Венгрией танков Leopard 2A7HU немецкого производства. Одновременно венгерской армии были переданы также по первому образцу универсальной бронированной ремонтно-эвакуационной машины Wisent 2HU и танкового мостоукладчика Leguan 2HU, выполненных на шасси танка Leopard 2 и поставленных по тому же контракту 2018 года. На церемонии присутствовали министр национальной обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий и начальник Генерального штаба (командующий) вооруженных сил Венгрии генерал-полковник Габор Боренди.

Один из первых полученных армией Венгрией танков Leopard 2A7HU немецкого производства. Тата, 14.12.2023 (с) Honvédelm.hu

Напомним, что в декабре 2018 года министерство обороны Венгрии подписало контракт с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS) на приобретение 44 основных танков Leopard 2A7+ (в исполнении для Венгрии получили обозначение Leopard 2A7HU), 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки, а также 12 танков Leopard 2A4 (Leopard 2A4HU) из наличия для использования в качестве учебных, восьми бронированных машин новой постройки на базе танка Leopard 2 (пять универсальных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Wisent 2HU и три танковых мостоукладчика Leguan 2HU) и 13 тяжелых военных автомобилей Rheinmetall RMMV HX и TGS. Официальная стоимость контракта была объявлена как более 160 млрд венгерских форинтов (около 500 млн евро), однако фактически составляет до 1,5 млрд евро.

12 закупленных по этому контракту из наличия учебных танков Leopard 2A4HU были поставлены Венгрии в течении 2020 года. В августе 2023 года в Венгрию были временно доставлены "эталонные" образцы заказанных Венгрией танка Leopard 2A7HU и универсальной бронированной ремонтно-эвакуационной машины Wisent 2HU, которые после утверждения их министерством обороны Венгрии были отправлены обратно KNDS. Поставка танков нового производства Leopard 2A7HU и машин на их базе была начата теперь и должна вестись по начало 2028 года. На церемонии получения первых пяти танков в Тата было сообщено, что с января 2024 года темп поставок танков должен составлять две единицы в месяц. Поставки САУ PzH 2000 новой постройки были начаты в августе 2022 года и все они должны быть получены к началу 2024 года.

Производство танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и САУ PzH 2000 для Венгрии ведется KMW в кооперации с группой Rheinmetall, последняя изготавливает основное вооружение (120-мм танковые пушки Rh120 L55A1 и 155-мм/52 гаубицы), системы управления огнем, а также бронекорпуса для заказанных Венгрией танков Leopard 2A7HU и cамоходных гаубиц PzH 2000. Для САУ PzH 2000 группа Rheinmertall изготавливает также ходовые части. Cборка PZH 2000 ведется на предприятии KMW в Касселе.

Для KMW контракт на поставку танков Leopard 2A7+ и САУ PzH 2000 Венгрии стал первым контрактом на производство и поставку новых танков cемейства Leopad 2 и данных САУ после контракта 2013 года на поставку 62 танков Leopard 2A7+ и 24 САУ PzH 2000 Катару, реализованного в 2015-2017 годах. Таким образом, венгерский контракт дал возможноcть германской промышленности cохранить производственные линии по выпуску танков Leopard 2 и САУ PzH 2000.

БРЭМ Wisent 2 изготавливаются на шасси танков Leopard 2 новой постройки германской компанией FFG (Flensburger Fahrzeugbau GmbH) во Фленсбурге, хотя головным подрядчиком по их поставке Венгрии выступает все та же KMW (KNDS). Как известно, машины Wisent 2 могут с установкой дополнительного оборудования использоваться также в качестве инженерных.

Получаемые Венгрией танки Leopard 2 обеих модификаций должны составить матчасть (три линейные роты и одну учебную) единственного в венгерской армии развернутого 11-го танкового батальона, входящего в состав дислоцированной в Тата 1-й танковой бригады имени Дьёрдя Клапки (Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár), которая была с 1 января 2203 года перформирована из бывшей 25-й пехотной бригады. До 2023 года в состав 11-го танкового батальона входили 15 танков Т-72М1. Согласно последним публикациям венгерских СМИ, в состав 1-й танковой бригады сейчас, помимо 11-го танкового батальона, входят 1-й пехотный батальон (оснащен БТР-80 и БТР-80А), 101-й артиллерийский дивизион (САУ PzH 2000), 36-й противотанковый ракетный дивизион (оснащается турецкими бронированными машинами Ejder Yalçın / Gidran), 57-й эскадрон разведки и управления, батальон обеспечения и тыл бригады. В последующем предполагается, что бригада будет иметь мотопехотные батальоны, оснащенные новыми БМП KF41 Lynx. В целом в ходе реорганизации и увеличения венгерской армии с 1 января 2023 года в ее составе были созданы три тригады - 1-я танковая и 11-я и 30-я механизированные.

Первые полученные армией Венгрии танки Leopard 2A7HU немецкого производства. Тата, 14.12.2023 (с) вооруженные силы Венгрии

Первые полученные армией Венгрии универсальная бронированная ремонтно-эвакуационная машина Wisent 2HU и танковый мостоукладчик Leguan 2HU немецкого производства. Тата, 14.12.2023 (с) вооруженные силы Венгрии

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